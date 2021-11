Marche da bollo staccate e rivendute: patteggia ex impiegata dell'Ufficio passaporti

Il suo tesoretto erano le marche da bollo. Lavorando all'Ufficio passaporti della Questura era tutto piuttosto semplice. Farsi consegnare direttamente i soldi da chi aveva bisogno del documento, dicendo che poi ci avrebbe pensato lei, e poi staccare le marche da altre pratiche mettendole su quelle dei cittadini che le avevano già dato i soldi, non era un problema. E questo avrebbe fatto, almeno da febbraio a settembre del 2020, un'ex dipendente amministrativa in forza all'ufficio: 62 anni, accusata di peculato e distruzione di atti veri, ieri ha patteggiato 2 anni. La pena è stata sospesa. Per poter chiudere i suoi conti con la giustizia, l'ex dipendente, assistita dall'avvocato Daniele Carra, ha dovuto anche versare 2.912 euro come riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione.

Quella la somma che si sarebbe intascata in quei mesi con il «business» delle marche da bollo dei passaporti. 73,50 l'una, il costo, ma a volte era anche capitato che le rivendesse a qualche tabaccaio amico con un po' di sconto. Sei marche al prezzo di cinque a una rivenditrice cinese: le aveva staccate da alcune pratiche e le aveva poi consegnate alla tabaccaia. Altri venti bolli, poi, presi sempre da altre richieste di passaporto in lavorazione, erano poi stati venduti a un prezzo ribassato al cognato della tabaccaia cinese, anche lui, insieme alla moglie, titolare di una rivendita.

Era andata bene per quei mesi, ma a un certo punto le voci su quel mercato di piccolo cabotaggio si erano sparse, ed erano partiti i controlli. Accertamenti a campione sulle pratiche, di cui 78 erano poi state segnalate come anomale. Ma quando la macchina delle verifiche ha cominciato a mettersi in moto, la dipendente ha capito che ben presto tutto sarebbe venuto a galla, così ha tentato di sbarazzarsi delle richieste «manomesse» gettando anche vari atti nel trita-documenti dell'ufficio. Da qui il reato di distruzione di atti veri che le è stato contestato.

Ma l'acquisto a prezzi ridotti e la rivendita delle marche da bollo ha fatto finire nei guai anche i tre tabaccai, accusati di riciclaggio. Posizioni ancora da definire, mentre l'ex impiegata ha scelto di patteggiare subito per uscire di scena.

G.Az.