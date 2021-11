«Io, il diverso», lettera-confessione di un diciassettenne

Vittorio Testa

«Mi sono sempre sentito diverso, una macchia colorata su un quadrato nero, buio e conforme». E' l'annotazione folgorante di un ragazzo diciassettenne - lo chiameremo Carlo - che sta per intraprendere un lungo percorso interiore, un viaggio tra paure e delusioni, ferite, lacrime e disperazione, che infine approderà all'accettazione di se stesso.

La cognizione del dolore gli ha temprato il carattere nei patimenti, affinando in lui la sensibilità e un orgoglio che gli schiuderà il diritto di rivendicare il suo essere diverso. Ed è così che Carlo raggiungerà, pur tra ripiegamenti e malinconie, una felicità che contiene anche il motivo di una rivincita nei confronti dell'altrui grettezza. Questo ragazzo rovescia i termini canonici e le tinte del luogo comune ghettizzante il diverso – la macchia nera – e con una provocazione dipinge l'immagine di se stesso come macchia nient'affatto colpevole e tetra, anzi come elemento che spicca quasi come poesia cromatica: «Colorata su un quadrato nero, buio e conforme». Qui l'uso della lingua è di un'esattezza di prim'ordine: conforme, cioè ripetitivo, inscalfibile, condiviso senza un dubbio. Fosse almeno informe si potrebbe riformare o deformare e rifare...

Nell'ascesa alla riconsiderazione di sé, Carlo ha conosciuto l'ombra della diffidenza, l'onta del pregiudizio e della volgarità. «Mi sono sempre sentito esterno», scrive in una lettera-confessione con la quale ha deciso di mettere a nudo il suo cuore, nell'intento di spronare alla speranza tutti coloro che soffrono la medesima condizione: «Ho sempre avuto tanta paura perché sai che devi o dovrai affrontare determinate situazioni ed emozioni ma soprattutto persone che non ti capiranno. E lì ti bloccherai, come se fossi diventato un enorme blocco di ghiaccio…».

Carlo imputa giustamente all'ignoranza la responsabilità del nascere e poi coltivare la paura che incute il diverso. Racconta lo strazio di chi ha provato sulla propria pelle tutta la cattiveria mirata contro il portatore di differenza in quanto ritenuto sbagliato, e pertanto contagioso, irredimibile da isolare come pericolo sociale. «Allora provi tanta paura», scrive Carlo, «le lacrime scendono sul viso e le senti pesare come macigni. Bruciano e scorrono sulle tue guance segnandole di un pensiero contorto dettato dalla cattiveria altrui». La ri-cognizione del dolore di questo ragazzo colpisce per lucidità e per la totale assenza di ritorsioni dettate dall'odio e dal rancore: categorie che avvelenano anche i migliori proponimenti. È l'innocenza che consente a Carlo di soffrire un con-patimento che non smarrisce la speranza.

«È una lettera bellissima, stupenda», commenta Mauro Coruzzi: «Intelligente e anche coraggiosa. Ed è proprio sul suo ruolo in quella società per ora a lui ostile che questo ragazzo, dotato di tale sensibilità e saggezza da destare stupore, dovrebbe sforzarsi di lavorare, senza inseguire palingenesi e rivoluzioni impossibili. Occorre migliorare se stessi, questo è il punto più importante. L'ironia per esempio è un'arma che al giorno d'oggi è di potenza enorme nella società aperta e connessa. Il ragazzo ha le capacità per riuscire a creare fattivamente, dall'interno, un ruolo non solo di testimonianza ma anche di cambiamento del costume». Mauro Coruzzi ha sessantasei anni. Cinquant'anni fa erano tempi più difficili, per i gay, allora definiti con termini irriferibili. Ricordo bene alcune spedizioni punitive nei paesi della Bassa, da parte di ragazzi grandicelli contro presunti «invertiti». Il dileggio, la provocazione e poi a volte persino l'aggressione fisica. C'era in atto una dissociazione eclatante, nelle generazioni precedenti il nostro tempo attuale, il tempo degli acrostici che catalogano il sesso e le sessualità, come LGTB, lesbica gay bisessuale trasgender; con tanto di attività di gruppo e consulenti per genitori che scoprono la diversità dei figli. Erano tempi di contraddizioni brucianti. Già al Ginnasio potevi librarti nei cieli degli Dei spensierati bisessuali, Zeus e Ganimede, o seguire le imprese di Achille e Patroclo, di Eurialo e Niso. Poi la realtà era invece un sordido ghetto clandestino che aveva i principali punti di comunicazione nelle bacheche murarie dei cessi pubblici, colmi dei graffiti che già il contesto condannava con l'ipocrisia di chi coltivava due vite, la recita virtuosa esibita di giorno, il peccato sodomita nel buio puzzolente delle latrine.

In genere ci si scopre persone omosessuali in un'età nella quale si è ancora in famiglia. E allora che fare? Coruzzi: «Io sono stato fortunato: anzi, di più. Avevo tredici anni e mia madre accolse il mio annuncio timido e timoroso con un sorriso seguito da un invito-regalo: “Andiamo a vedere un concerto di Mina”».

È quasi sempre la madre a essere il confessore che ascolta e assolve: «Sì, e senza penitenza», dice sorridendo Dario Cantarelli, attore cinematografico e teatrale di lungo corso, amato da grandi registi tra i quali Sorrentino e Moretti: «Avevo vent'anni, e una ‘fidanzata' … Una ragazza bellissima che compiuti i diciott'anni volle a tutti costi fare l'amore. Io ero in ambasce, fu un pomeriggio tremendo, mi dovetti arrangiare... Ovviamente il rapporto andò a farsi benedire e a lungo andare si pose il problema di uscire almeno dalla clandestinità domestica», racconta Cantarelli, «Non so che cosa fu a farmi decidere ma ricordo quel pomeriggio come fosse ieri. Mia madre sta trafficando in cucina, io la chiamo e d'un botto le dico: “Mamma, ti devo dire una cosa: mi sa che a me piacciono più gli uomini delle donne”. Ho dipinto nel cuore il suo bellissimo viso quando lei si gira, sorride affettuosa e dice soavemente: “Ma, caro Dario mio, non è una sorpresa, me l'aspettavo…».

Non tutti hanno avuto la fortuna di un contesto famigliare e sociale di accettazione o quanto meno di minore asprezza. I giovani dell'età del nostro Carlo sono tutt'altra cosa, il concetto di diverso contiene accezioni plurime, comunque tutte scaturite «dalla cattiveria e dall'ignoranza», dice il nostro giovane: «Ignoranza che è una parte fondamentale per costruire lo schema di una discriminazione. Ignorando, la mente ha paura di quello che non sa, trema mentre vede ciò che non ha mai visto e prova rabbia nei sui confronti poiché non capisce cosa sia». La scoperta di se stessi può essere un esercizio doloroso, si sa. Ma dopo tanto affanno - ci insegna questo diciassettenne illuminato - quando finalmente, come dicono i saggi, dai Greci a Nietzche, riesci ad accettarti e «diventi quello che sei», allora la raggiunta consapevolezza ti schiude orizzonti di vita vera, intensa.

«L'argomentazione così profonda di questo ragazzo» dice Cantarelli «può essere d'esempio per i coetanei in difficoltà». La consapevolezza è la virtù che ti mette le ali: «Allora non hai più paura di vivere, anzi nasce un bisogno di gridare al mondo che ci sei e che farai di tutto per arrivare a quello che vuoi, perché puoi farlo, puoi arrivarci e nessuno potrà fermarti». La fatica di Carlo, la sua scalata in autostima è stata premiata. «L'acidità e l'asprezza delle persone non avrà più tutto il peso del passato», dice questo ragazzo coraggioso e saggio che chiude nella maniera degna di un aforista classico: «Lasci il passato dov'è e cominci a vivere il presente, senza pensare».