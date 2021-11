Carlotta Nonnis Marzano: "Il mio sogno americano"

Dici California e ti sembra subito di sognare, pensando ad una di quelle vacanze indimenticabili e alle continue sorprese che un posto del genere può riservarti. Ma nel caso di Carlotta Nonnis Marzano, il discorso cambia. Perché questa ragazza parmigiana, classe 2000, negli Stati Uniti si è trasferita per motivi di studio. E per un radioso futuro professionale, che non può prescindere da un'adeguata preparazione assicurata dai libri, c'è anche uno splendido presente che Carlotta sta vivendo in America, grazie alla disciplina sportiva che ama e pratica fin dall'età di cinque anni: il tennis.

Tra aule e campo, di tempo libero per godersi le meraviglie della California ce n'è davvero poco. «La mia giornata-tipo? Cinque ore sono dedicate agli allenamenti, il resto è diviso tra lezioni e studio. Fate un po' voi...» sorride Carlotta, cresciuta tennisticamente al Circolo del Castellazzo e che da quasi due anni frequenta il corso di Business e Marketing alla California State University di Fresno.

Anche oltreoceano, il tennis continua a regalarle soddisfazioni. Nei giorni scorsi, infatti, Nonnis Marzano ha vinto il suo primo torneo singolare, inserito nel calendario della Top Division del campionato universitario e che si è giocato a Northridge (Los Angeles). Senza storia, l'atto finale. Ben più difficile è stato arrivarci. «È proprio così – ammette Carlotta -: qui i tornei sono concentrati nell'arco di tre giorni, praticamente lo spazio di un week end lungo. Si giocano tanti incontri ravvicinati, mediamente un singolare e due doppi al giorno. A Northridge, ho espresso un buon tennis: in finale sono subito andata avanti 3-0, poi la mia avversaria si è ritirata...».

Che livello tennistico ha trovato nel panorama universitario statunitense?

«Eccellente, dal punto di vista tecnico. Ma, in generale, direi che in America c'è un modo diverso di concepire questa disciplina».

In che senso?

«Noi siamo abituati a pensare al tennis come ad uno sport individuale. Ed in effetti è così. Tuttavia, negli Stati Uniti, ho conosciuto una diversa metodologia di lavoro, nella quotidianità: impari infatti a giocare di squadra. Lo vedi già in allenamento. Nel mio team, a Fresno, siamo dieci ragazze e lavoriamo tutte sulla stessa cosa: se anche solo una di noi non riesce a superare un test atletico, nessuna delle altre accede allo step successivo. In Italia, pur in un contesto di squadra, gli allenamenti restano comunque individuali: ciascuna tennista si dedica agli aspetti su cui migliorare».

E per quanto concerne il gioco e la struttura dei tornei, invece, ha riscontrato differenze?

«La stagione è organizzata in questo modo: in primavera ed in estate si giocano i tornei di squadra, che prevedono all'inizio tre match di doppio, caratterizzati da un unico set, e poi i sei incontri del singolare, al meglio dei tre set; in autunno, invece, si svolgono le competizioni individuali. In partita, non esistono i vantaggi: sul 40-40, chi mette a segno il punto successivo si aggiudica il game. È una cosa che, se non sei abituata, mentalmente ti condiziona: all'inizio ho perso tanti giochi».

Per fortuna, le sue basi tennistiche erano solide.

«Questo in virtù dell'esperienza accumulata al Castellazzo. Con il mio allenatore Alessandro Tombolini e le compagne di squadre, ho vissuto anni bellissimi. I due scudetti giovanili, Under 14 e Under 16, sono stati il frutto di un duro lavoro ed occupano sempre un posto speciale, nel mio cuore».

Come si trova a Fresno?

«Quando sono arrivata, non è che mi piacesse molto. Soprattutto per il clima, dal momento che le temperature sono rigide. Diciamo che non sembra proprio di vivere in California! Battute a parte, con il tempo ho saputo apprezzarla: Fresno è una città tranquilla, che offre tanti servizi ed opportunità».

Cosa l'ha spinta a stabilirsi negli States?

«Ci ho riflettuto parecchio, in realtà. Tanto che l'anno accademico cominciava ad agosto, mentre io sono arrivata a gennaio. Era il 2020. Un'esperienza di questo tipo può rappresentare una svolta per il futuro: anche laddove decidessi un giorno di tornare in Italia, la laurea che conseguirò è una di quelle che può essere ben spesa sul mercato del lavoro. Poi c'è anche da dire che, in America, il sistema universitario tiene assai in considerazione la figura dello studente-atleta: i docenti sono comprensivi, tuttavia devi pur sempre studiare. Con la massima dedizione e serietà».

Quanto è difficile conciliare gli impegni di studio con quelli richiesti da un'attività sportiva agonistica?

«Molto, ma non mi spaventa: sono sempre stata abituata a fare entrambe le cose. E questo è un altro motivo per cui devo dire grazie alla mia famiglia che, se da un lato mi ha sempre insegnato che lo studio è importante, dall'altro ha assecondato la mia passione per lo sport. Mi sono diplomata al liceo Ulivi, una scuola impegnativa. Eppure, il tennis non ho mai pensato di abbandonarlo. Tante volte mi sono ritrovata a studiare ed a ripetere in macchina, mentre papà mi accompagnava ad un torneo: sono esperienze che ti fanno crescere».