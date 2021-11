Gli affreschi della Rocca per curare l'Alzheimer

Sala BaganzaL'idea è venuta a Patrizia Ronchini, coordinatrice dell'Ufficio Turistico dell'Unione Pedemontana, e ora il progetto si è materializzato.

È un progetto che punta all'inclusione, rivolto a chi è affetto da problemi cognitivi come la demenza e l'Alzheimer. Parliamo di «La Rocca per l'Alzheimer» dove l'arte è il mezzo per risvegliare emozioni. Alla presentazione, ieri in Rocca, sono intervenuti il sindaco Aldo Spina, Emiliano Pavarani responsabile area anziani e disabili di Pedemontana Sociale, Giuliana Saccani, e Costanza Guerci assessori alle Politiche Sociali rispettivamente dei comuni di Sala e Collecchio e Vittorio Albertini del Lions club Langhirano Tre Valli che ha finanziato il progetto.

«Durante il lockdown ho frequentato numerosi webinar - spiega Patrizia Ronchini - soprattutto incontri con musei all'estero: Amsterdam, Helsinki, Tokio, Manchester e New York». Tanti spunti da cui è scaturito il progetto poi sviluppato e cucito su misura per la Rocca di Sala e rivolto ai cittadini dei comuni della Pedemontana. «Ma abbiamo ospiti che vengono anche da Parma come due missionari». Oltre a Patrizia anche Zara, Giorgia e Greta, le altre operatrici dello Iat, hanno seguito una formazione specifica e ora curano gli incontri settimanali con gruppi di 3-6 persone nei quali, dopo l'osservazione degli affreschi e lo scambio di emozioni, si passa al laboratorio. Sullo sfondo, musiche di Bach e Vivaldi.

«L'iniziativa si inserisce in una sorta di tradizione che c'è in Pedemontana da anni: fare sì che la malattia non sia stigma ma venga vissuta in un contesto di relazione sia per chi ne soffre che per le famiglie» commenta il sindaco Spina. Un'occasione di arricchimento anche per chi lavora con questi pazienti come osserva Giuliana Saccani mentre Costanza Guerci è curiosa di vedere lo sviluppo del progetto in cui Lions Club Langhirano Tre Valli ha subito creduto, come afferma Vittorio Albertini: «Poter dare un momento di svago, di attenzione e una speranza di recupero a queste persone rientra sicuramente tra le finalità del nostro Club».

«L'iniziativa va a far parte di un sistema di servizi che noi stiamo curando da tanti anni - precisa Pavarani -: un sistema di cure non farmacologiche, perché il tema della demenza non è solo sanitario ma anche sociale, di solitudine di malati e famiglie».

Ecco il tavolo del laboratorio. «Le ragazze sono bravissime, hanno molta pazienza - osserva Mariangela che accompagna la mamma Bruna - per me è un momento speciale da condividere con lei, fianco a fianco, al di là della routine quotidiana» così come per Annarita con la mamma Edda: «Per mia madre è una bellissima occasione per uscire di casa e vedere volti diversi dal mio, scambiare una parola con altri».

Un'esperienza positiva che tutti intendono ripetere. «Ci è stato offerto un momento di socializzazione in un clima molto accogliente - aggiunge Adriana mentre osserva il marito dipingere la sua opera - Le persone sono state invitate prima ad ascoltare e poi a condividere le proprie emozioni. È emersa una grande spontaneità ed è stato commovente. Grazie al laboratorio, si entra fruitori d'arte e se ne esce artisti. Un ritorno di dignità che la malattia toglie. E questo è grandioso».

Eugenia Carpana