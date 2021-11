Il Comune assume un nuovo dirigente

La macchina comunale manterrà la struttura a tre dirigenti. Con il pensionamento dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico Rossano Varazzani, l'amministrazione ha avviato l'iter per la ricerca di un nuovo dirigente con la pubblicazione di avviso pubblico di selezione di un incarico per il settore tecnico, le cui funzioni saranno principalmente individuate nei settori della Polizia municipale, Edilizia urbanistica, Centrale unica di committenza, Ufficio contratti e Servizio legale.

«Con il pensionamento dell'ingegner Varazzani - ha spiegato il sindaco Filippo Fritelli - il Comune ha deciso di “rimanere” a tre dirigenti, avviando la selezione per un nuovo incarico, con un contratto però a tempo determinato fino alle fine del mio mandato, per “darci una mano” in questo anno e mezzo, nel settore legale, contrattuale e con alcune competenze specifiche anche in ambito urbanistico».

«La scelta che si va a fare - ha sottolineato - è quella di mantenere più leggera la figura del segretario comunale che quasi sicuramente fino alla fine di gennaio non avremo: i segretari comunali sono pochi e inoltre avremo sicuramente una figura in condivisione. Quindi si rende necessario mantenere un assetto a tre dirigenti con competenze tra loro complementari che possono aiutare fino al termine del mandato questa amministrazione e il complesso della macchina comunale».

«Ovviamente - ha aggiunto il sindaco - sempre nel principio del non aumento e in alcuni casi del contenimento dei costi sull'assetto complessivo del personale. I costi del personale in questi anni si sono contenuti: di professionalità però se ne ha bisogno e quindi abbiamo fatto questa scelta».

A.S.