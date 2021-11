Il Comune cambia stemma e scoppia subito la polemica

Il Comune di Parma ha un nuovo logo che sta facendo già discutere e arricciare il naso a più d'uno («Brutto», è uno dei commenti più gentili che girano sui social). Secondo l'amministrazione comunale il nuovo disegno, che accompagnerà tutti gli atti e i documenti prodotti dall'ente locale, è il giusto mix fra il tradizionale stemma araldico multicolore e un moderno brand, più adatto ai tempi che stiamo vivendo. Il nuovo stemma, presentato dal sindaco in Municipio, è molto più sobrio del precedente anche se, spiegano i grafici che lo hanno realizzato, mantiene appieno i tradizionali elementi costitutivi, con le opportune rimodulazioni: il colore gialloblu, lo scudo crociato. la corona stilizzata e l'addobbo di alloro semplificato con la scritta: “Hostis turbetur quia Parmam Virgo tuetur” (Tremi il nemico perché Parma è sotto la protezione della Vergine). Tutto in due colori, il gallo e il blu scuro, per ulteriore semplificazione grafica e di gestione.

«La nuova veste grafica del logo comunale – ha spiegato Federico Pizzarotti – vuole essere più leggibile, più adeguata ai tempi, meno pomposa, grazie all'operazione di “pulizia” e restyling, che dovrebbero meglio trasmettere l'identità del Comune di oggi». «Un aggiornamento al gusto e una necessità del tempo che viviamo», l'ha definita il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni.Il logo è opera dello Studio Dilemmi di Merate (Lecco) che si è aggiudicato l'incarico: «Abbiamo voluto mantenere gli elementi storici – ha detto Luca Bugatti – ma con un'operazione di semplificazione, mantenendo anche i caratteri bodoniani sulla scritta “Comune di Parma” che accompagnerà il logo in tutte le occasioni». Lo stemma è disponibile anche in versione monocromatica e in negativo.