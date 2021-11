Rispetto, la lezione più importante per gli studenti. Ricordando Virgy

Ci sono storie che hanno nome e cognome.

Quella raccontata ieri mattina all'Itis Leonardo Da Vinci si chiama Cinzia Macchi. Vestita di giallo e di un sorriso disarmante ha raccontato ai ragazzi la trama dolorosa di un periodo della sua vita: quello della violenza psicologica e fisica che lei stessa ha subito da parte del suo ex marito.

«Dai primi segnali di violenza bisogna fare qualcosa, parlarne, denunciare – afferma Cinzia –. Ancora ci sono delle notti in cui piango per quello che ho passato, ma sono riuscita a ricominciare. La mia nuova missione è ridare il sorriso. Per sostenere le vittime di violenza, ho fondato una casa di moda».

La fondatrice di «La Milanesa» - così si chiama la sua casa di moda - non è stata l'unica ospite della mattinata. Questo dialogo con i ragazzi dell'Itis - ma anche con i «colleghi» di tutti gli altri istituti cittadini, collegati in streaming - moderato dalla giornalista Rai Monica Marangoni, è stato organizzato dal Comune di Parma, in collaborazione con l'associazione Buuuball off Colors e Zonta International - attraverso i Club di Bologna, Palermo Zyz e Venezia – che hanno presentato il progetto «Libere di essere».

«Sono un uomo che vuole fare qualcosa per la lotta contro la violenza sulle donne - ha fatto sapere il presidente di Buuuball, Maximiliano Gigliucci –. Credo che sia necessario partire educando i ragazzi, che sono il nostro futuro». È d'accordo l'assessore Ines Seletti: «Tutti devono mettersi a disposizione di queste donne che spesso non riescono da sole a dire di no alla violenza - dichiara –. Aiutiamole a parlare, a denunciare: aiutiamole a ribellarsi». Alla tavola rotonda, hanno preso parte anche Marinella Caruocciolo, dirigente Divisione Anticrimine della Questura di Parma che ha raccontato le prime fasi di intervento e di sostegno per le donne vittime di violenza. Lucia Russo, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bologna che ha illustrato gli aspetti giudiziari e legislativi, Ombretta Cecchini, psicologa e psicoterapeuta ha parlato degli aspetti psicologici ed affettivi legati al fenomeno e Rosina Alessandroni, presidente Zonta International Club ha sottolineato l'importanza della alfabetizzazione finanziaria come mezzo di contrasto al fenomeno della violenza.

Durante l'incontro sono stati mostrati anche alcuni videomessaggi da parte di diverse celebrità, tra cui Tullio Solenghi e Gianmarco Tognazzi. Ai ragazzi è stato insegnato il gesto d'aiuto che una vittima di violenza può usare in caso di necessità (palmo della mano aperto, pollice sul palmo e le dita che si chiudono). Un incontro prima di tutto umano, ma anche formativo: «Ospitare questo evento per noi è un onore: educare i ragazzi al rispetto è una nostra missione» ha fatto sapere il preside dell'Itis Giorgio Piva.

L'amore contro l'orrore

«Se devi amare una donna, fallo forte. Non con la forza». Sono queste le parole appoggiate sulla panchina rossa posizionata all'entrata del liceo Ulivi. Sotto la scritta, una rosa e due scarpe anch'esse rigorosamente scarlatte.

Così, l'atrio del liceo scientifico è diventato, ieri mattina, da zona di passaggio una sosta obbligata per ricordare e riflettere: «Questa giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne diventa il modo per la scuola di attualizzare il messaggio di Giacomo Ulivi: quello di uguaglianza, rispetto e di libertà – ha fatto sapere il dirigente Giovanni Brunazzi –. Ogni donna deve sentirsi libera mai in pericolo in qualsiasi momento, tempo, luogo: è un obbligo morale intervenire e educare su questi temi». La panchina verrà posizionata nel giardino dedicato a Virginia Fereoli, la diciassettenne che nel 2006 venne uccisa in un parco a Felino. «Virgy» così è ancora nella memoria dei docenti e anche dei giovani studenti che, pur non conoscendola, «sentono il peso di quel dolore, di quel dramma».

Sono stati proprio gli studenti, infatti «che hanno deciso di farsi carico non solo del “giardino di Virgy” del nostro liceo, ma anche della diffusione della lotta contro la violenza sulle donne - ha sottolineato Stefania Mazzocchi, docente di religione che ha accompagnato alcune classi in questo progetto –. Abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte attraverso qualcosa di concreto: due panchine rosse e una serie di magliette appese lungo i corridoi della nostra scuola». Fuori dal cancello, un'altra panchina con attorno alcuni ragazzi della 3G e 4G che - nonostante la pioggia battente - sono rimasti per fermare i passanti e rispondere alle loro domande.

Gli studenti hanno le idee molto chiare: «Abbiamo parlato tanto dell'amore a scuola - ha detto Rachele Molinari -, anche dell'amore che non è amore, che diventa un incubo: questa panchina è il nostro messaggio concreto contro questi orrori».

«Non c'è solo la violenza fisica - sottolinea Nasa Bedeir –, c'è anche quella psicologica, economica. È importante - dice convinta - chiedere subito aiuto». Le ragazze sono supportate anche da Flavio Ugolotti di 3G: «Sono orgoglioso della mia scuola, di questo progetto. Ogni volta che passeremo davanti alla panchina ci ricorderemo della storia di Virgy e di tutte le vittime. Il rispetto e l'amore si dimostrano ogni giorno». Una delle panchine rosse, poi, verrà dipinta come un arcobaleno per supportare «l'amore che deve essere di tutti e per tutti» ha concluso il preside Brunazzi.

Anna Pinazzi