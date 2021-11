Arriva la cerimonia di «riproclamazione»

Anna Pinazzi

Un urlo liberatorio e i tocchi neri che volano in aria: tutto – finalmente – ricorda l'emozione di una vera cerimonia di laurea. Tantissimi, così tanti da riempire, nel rispetto delle norme anticontagio, il Pala Verdi delle Fiere di Parma, gli studenti e le studentesse magistrali e magistrali a ciclo unico che hanno ri-celebrato la loro laurea.

Questo perché, la loro effettiva proclamazione è avvenuta a distanza, online, a causa della pandemia. Il «Graduation Day» di ieri è stata una grande cerimonia «che non vuole compensare nulla – ha affermato il Rettore Paolo Andrei rivolgendosi ai ragazzi –. Quello di oggi vuole solo essere un momento di festa per tutti voi: un momento solenne per rendere omaggio al vostro impegno e farvi i migliori auguri per il vostro futuro». In apertura, anche un video che ha passato in rassegna tutti i mesi di quel tempo forzatamente privato, in cui l'Università è stata «chiusa ma aperta» grazie all'impegno costante dei docenti, degli studenti, dei collaboratori.

«Anche nei mesi più difficili abbiamo lavorato con passione e impegno – ha proseguito Andrei – abbiamo fatto un gioco di squadra importante, ringrazio voi e tutta la comunità universitaria». A lasciare il segno, anche il discorso di Tommaso Ghidini ai presenti che ha ripercorso la sua storia d'amore per l'aviazione e, poi, per lo spazio. Un percorso che ruota attorno ad alcune parole chiave: «Coraggio, passione, felicità, adattamento, perseveranza, fallimento, successo» e che scorrono sul grande schermo presente in sala.

«La benedizione più grande che si possa ricevere in una vita – ha continuato Ghidini, laureato in ingegneria meccanica all'università di Parma nel 2000, attualmente capo della divisione di strutture, meccanismi e materiali dell'Agenzia spaziale europea – è capire subito quale sia il nostro sogno, il nostro grande amore». La sua esperienza non smette di ispirare i ragazzi: «Mi auguro che abbiate trovato nell'università di Parma quello che ho trovato io – ha concluso –: il sostegno che viene da questa grande famiglia che comprende e cerca di realizzare le passioni e i sogni dei propri studenti».

Hanno contribuito a creare un clima di festa anche le esibizioni musicali di alcuni allievi del Conservatorio: le cantanti Stella Fiorin, Giorgia indelicato, Annamaria Palazzo e il chitarrista Leonardo Boschi. Poi l'attesissima – perché finalmente in presenza – fine: la proclamazione con il lancio dei tocchi e un urlo corale di gioia.