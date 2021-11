Centrosinistra, Manfrini si dimette da consigliere comunale

Colorno Valerio Manfrini, capogruppo consiliare a Colorno per il gruppo di minoranza «Colorno domani, il centrosinistra Pd Psi» e candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative per lo stesso movimento, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in consiglio comunale. Le motivazioni della decisione - che verrà formalizzata nella prossima seduta consiliare - sono state chiarite in una nota emessa dallo stesso gruppo: «Gli impegni di lavoro non permettono più a Valerio di proseguire l'impegno assunto già da anni, prima come consigliere di maggioranza, successivamente come assessore nella giunta guidata da Michela Canova e infine, dopo le elezioni, come consigliere di minoranza», ha reso noto il movimento, annunciando nel contempo che «sarà Gianni Azzolini, primo dei candidati consiglieri non eletti alle elezioni di maggio 2019 a sostituire Manfrini in consiglio comunale il 29, mentre il ruolo di capogruppo di Colorno sarà assunto da Lorenzo Pasini, eletto per la prima volta proprio alle ultime amministrative».

Le dimissioni di Manfrini e il subentro di Azzolini hanno inoltre portato il gruppo ad esprimere una riflessione sulla prosecuzione del mandato: «Indipendentemente dalle persone che ricopriranno il ruolo di consiglieri comunali, è nostra intenzione impegnarci sempre più intensamente per creare un tavolo del centrosinistra, con cui affrontare questa seconda metà di mandato e iniziare a costruire una visione di paese alternativa rispetto a quella che sta proponendo l'attuale giunta. La sfida non sarà semplice ma è necessario che si torni a dare una prospettiva al nostro comune, che si è fin troppo adagiato su una gestione dell'ordinaria amministrazione».

Michele Deroma