Ecco perché i crociati possono ancora rimontare

Adesso certi sorrisini sui volti di tanti avversari si saranno un po' spenti. Nelle ultime settimane si registrava un fenomeno curioso: diversi addetti ai lavori neutrali indicavano nel Parma la grande delusione del campionato di B sollecitando il club a invertire la rotta. Tutti i tecnici delle altre squadre invece, e con loro diversi giocatori, non perdevano occasione per concordare che «il Parma verrà fuori», «il Parma resta tra le favorite», «il Parma alla fine lo troveremo in alto». Sì, come no, furbi loro. Lasciavano affondare il Titanic facendo credere che tutto andava bene. Ovviamente non per convinzioni tecniche ma per tornaconto, perché un Parma sfilato dalla lotta per la promozione farebbe comodo a tanti.

Adesso la musica potrebbe essere diversa. Iachini potrà piacere o non piacere ma è indubbio che il suo stile di conduzione è più intonato alle esigenze della serie B. Non è detto che i risultati fioccheranno, anche perché a nostro avviso certi giocatori hanno limiti che vanno oltre le scelte di questo o quel tecnico, però sicuramente il Parma sarà più squadra, più compatto e combattivo. E questo potrebbe smorzare certe sottili derisioni a cui siamo andati incontro in tutt'Italia in questi mesi.

Basterà per tornare a competere per i primi posti? Tutti ce lo stiamo chiedendo in queste ore, sperando che il ritardo che potremmo definire oggettivo con cui si è cambiata la rotta non costi troppo caro a fine stagione.

Eppure il tempo per rimontare c'è e senza andare troppo indietro nel tempo ci sono precedenti confortanti. Il primo che ci viene in mente è proprio il Parma che nel 2018 seppe centrare il secondo posto con una primavera in crescendo. Non fu un rullo compressore perché in quel periodo ricordiamo i brucianti ko con Pro Vercelli, Entella e Cesena, tuttavia seppe trovare un suo passo, vincere sfide diretta fondamentali come quelle, al Tardini, con Frosinone, Palermo e Bari, e spuntarla al fotofinish (per un gol in più nei confronti diretti) sui laziali grazie ala rete del foggiano Floriano. Se oggi il Parma è a 8 lunghezze dal secondo posto dopo 13 gare, quell'anno (ma le partite erano 42 e non 38), dopo il ko di Empoli alla 26esima, Lucarelli e soci distavano 12 punti dal duo di testa Empoli-Frosinone. In 16 partite rimontarono tutto il disavanzo sul laziali, mentre oggi ne mancano 25. Insomma, c'è ancora margine anche per la promozione diretta, a patto di trovare continuità, che non vuol dire non perdere mai (quel Parma cadde ben 12 volte) ma sapersi rialzare subito e vincere spesso. Lo Spezia due anni fa dopo 13 gare aveva 15 punti, ma alla fine centrò i play-off e li vinse. Un'altra strada per arrivare alla stessa meta, quella per cui oggi abbiamo tutti più speranze.

Paolo Grossi