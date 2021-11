Fatali per Juana due coltellate al collo

Luca Pelagatti

«Due coltellate mortali che hanno raggiunto la vittima al collo». E «riscontri che confermerebbero le ipotesi accusatorie». Ecco le uniche frasi del pm che indaga sull'omicidio di Joana Cecilia per riassumere gli esiti dell'autopsia sul corpo della peruviana che si è svolta nelle scorse ore.

Il riserbo degli investigatori, insomma, continua ad essere massimo anche perché, nel frattempo, non accennano a diminuire le polemiche sulla gestione del percorso giudiziario di Mirko Genco, l'omicida reo confesso che nonostante un patteggiamento a due anni per stalking, con la condizionale subordinata alla rieducazione, era subito tornato libero. Senza nemmeno iniziare quel percorso di recupero fissato dalla sentenza che aveva proprio lo scopo di disinnescare la violenza repressa in un uomo che, già due volte era stato denunciato. E che alla fine ha scatenato tutta la sua furia su Juana. Una furia che, secondo le parole del pm, potrebbe, in quella maledetta notte al parco, essersi prima manifestata con una violenza sessuale sulla donna: a questo fa pensare quell'accenno ai riscontri nelle ipotesi accusatorie visto che proprio la pm, in sede di interrogatorio di convalida, aveva aggiunto l'accusa di violenza a quella di omicidio pluriaggravato. Ma per avere una conferma definitiva occorrerà ancora attendere mentre, come detto, da più parti si sottolinea quanto messo nero su bianco dalla pm che ha ricordato come, nonostante la pericolosità dell'uomo, di cui si sottolinea «il carattere violento e privo di controllo, con tendenze alle sopraffazioni psicologiche, fisiche e sessuali» quest'ultimo avesse dribblato gli oneri imposti dal patteggiamento. Genco, infatti, al primo incontro fissato con i servizi sociali, in quel 4 novembre fissato come data per la revoca dei domiciliari, non si era neppure fatto vedere mentre al secondo, quattro giorni prima del delitto, si era presentato per quello che però è stato definito solo come un contatto formale. Troppo poco per un uomo che, interrogato dopo l'omicidio, non ha mai perso la propria freddezza limitandosi a chiedere, senza apparente emozione: «quando posso tornare a casa per i domiciliari»