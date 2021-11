Le ceneri di Dado Gandini saranno sparse nel suo Taro

Collecchio Addio ad Armando Gandini, detto Dado, 73 anni, persona gioviale, positiva, molto conosciuta in paese. Era figlio di Gianni Gandini, deceduto nel 1979, ex capogruppo della Democrazia Cristiana in consiglio comunale, dal 1956 al 1970, e titolare di uno studio di consulenza del lavoro in paese. La mamma era Bruna Guatelli. Gianni fu anche presidente del Basket Parma femminile, negli anni Settanta.

Alla morte del padre, Armando prese le redini dello studio di consulenza per una decina d'anni. Agli inizi degli anni Novanta, cambiò radicalmente attività diventando dipendente della Parmacotto, dove è rimasto fino al pensionamento avvenuto una decina di anni fa. Persona sensibile e rispettosa era un grande amante della natura: il figlio, Gianmarco, ne ricorda i tratti. «Negli anni Ottanta – spiega – mi portava con lui, io ero bambino, a raccogliere i funghi ai boschi di Carrega. Amava il fiume Taro, un rifugio, per lui, in cui assaporare il silenzio e la bellezza dei paesaggi».

Per questo ha espresso il desiderio che le sue ceneri vengano sparse nel fiume di cui conosceva i recessi e i luoghi più incantevoli. Una conoscenza che derivava anche dalla sua passione per la pesca, una passione che ha coltivato con slancio a partire da quando era ragazzo, quando il Taro era la spiaggia dei Collecchiesi, negli anni Sessanta e Settanta, prima di diventare un parco regionale. Lo piangono i tanti amici e i collecchiesi che lo hanno conosciuto. Tra i suoi hobby, in passato, anche la passione per i pappagalli esotici che allevava in campagna, grazie anche alla disponibilità della famiglia Malacarne che conduce un podere a Giarola. A loro era molto grato e con loro aveva stretto un'amicizia davvero forte.

Sposatosi nel 1973 con Annamaria, le loro strade si erano, poi, separate ma sono rimasti legati da un grande amicizia. Il loro matrimonio fu coronato nel 1981 dalla nascita del figlio Gianmarco. Era molto affezionato alla sorella Mariella, mancata negli anni Novanta.

Dado, recentemente colpito da un male incurabile, ha affrontato la malattia con coraggio e dignità prima di spegnersi, confortato dal figlio Gianmarco.

I funerali sono previsti oggi, alle 8.45, partendo dal Centro Cure progressive di Langhirano per la chiesa parrocchiale di Collecchio.

G.C.Z.