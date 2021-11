Quei 4 ragazzi in viaggio al centro della Terra

Le grotte di Vigoleno mettono davvero in comunicazione l'omonimo castello con quello di Scipione?

Per appurarlo, nel 1962, quattro ragazzi di Salso si improvvisano speleologi. Tre anni prima hanno visto al cinema «Viaggio al centro della Terra» e ne sono rimasti folgorati. Così in casa si danno da fare per cercare l'attrezzatura adatta. Stupite, le madri li guardano setacciare per ore armadi e cantine. Alla fine tutto è pronto: i caschi? Vecchi elmetti, residuo bellico. Piccozze? No, basta un piccone. Per illuminare la via? Semplici torce a pile. E le corde? Cinture da pompieri. Si va, a genitori e ragazze raccontano di una normale gita tra amici. L'ingresso dell'antro spaventa ed ammalia; il buio viene scheggiato dai primi echi. Entrano.

Racconta Enore Badia, il “capo spedizione”: «Abbiamo preso la galleria che si addentra nella collina. Dopo un po' ecco una scala a chiocciola in ferro, forse costruita ai tempi del castello. I pioli erano molto scivolosi». Scesi per 100 metri, gli esploratori imboccano un breve tunnel. Poi la meraviglia, inattesa e grandiosa. Sempre Enore -ormai tra il suo sguardo e la fantasia di Jules Verne non c'è quasi differenza-: «La sala, con una volta alta 10 metri piena di stalattiti, sembrava una chiesa e, fatto anomalo, il suolo non era fangoso come nel resto della caverna. Che millenni fa qui ci fosse un lago? La sabbia sotto i nostri scarponi pareva confermarlo». Lasciato quest'incredibile luogo, un'altra sala più piccola e alcune gallerie. I temerari prendono uno stretto cunicolo, sono costretti ad avanzare carponi, a forza di braccia. Quando una frana blocca definitivamente il passaggio, la situazione risulta chiara a tutti: si deve tornare indietro, perdipiù senza potersi girare. Ma la vista del sole dopo 1500 metri di marcia sotterranea compensa il rimpianto di non aver scoperto il fantomatico passaggio.