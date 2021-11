Riani lascia la presidenza, le nuove cariche

Grandi novità all’Assemblea ordinaria di Parma Partecipazioni Calcistiche che si è tenuta ieri nella sala stampa dello stadio Tardini alla presenza del Managing Director-Corporate, Jaap Kalma, e del direttore sportivo Mauro Pederzoli. Lauro Riani, in carica dal febbraio 2019, non è più il presidente di Ppc che detiene l’1% delle quote del Parma Calcio 1913 e rappresenta l’azionariato diffuso con circa 900 soci. Come il primo «storico» presidente di Ppc, Corrado Cavazzini, Riani è stato nominato presidente onorario, traccia un bilancio positivo del mandato, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. «Il Covid ci ha frenato non poco in quelle che sono le attività che avremmo potuto organizzare, abbiamo sempre cercato di lavorare per far crescere la tifoseria e l’affetto attorno al Parma. Da questo punto di vista pensiamo di esserci riusciti però si sarebbe fatto sicuramente più gruppo se ci fosse stata la possibilità di allestire manifestazioni purtroppo saltate a causa dell’emergenza sanitaria».

Ma l’azionariato è più vivo che mai. «Lasciamo una società in grande salute, abbiamo una situazione finanziaria tranquilla e non ci sono problemi economici ma soprattutto sia con il gruppo Krause ora e Nuovo Inizio prima sono stati stipulati accordi che mettono in sicurezza Ppc per i prossimi anni. Il nuovo Consiglio si trova in una situazione di stabilità nei rapporti con il Parma e l’attuale proprietà, questo permetterà di dedicarsi molto di più al coinvolgimento di più soci possibili».

Tanti i ringraziamenti nella giornata che segna il suo addio ai vertici. «Vorrei ringraziare tutti i componenti del Consiglio, assieme ai quali ho lavorato bene, i soci, la «vecchia» proprietà di Nuovo Inizio e, soprattutto, il presidente Krause e Jaap Kalma, col quale si è instaurato un rapporto molto proficuo. Ho trovato da parte della nuova proprietà una buona disponibilità nei nostri confronti, nel capire le nostre ragioni e le nostre motivazioni. Non è stato difficile fare quest’accordo di non diluizione della durata di cinque anni». E Parma continua a essere un modello di riferimento per il comitato Noif, che raggruppa gli azionariati popolari in Italia. «Quando siamo entrati ci hanno preso da esempio perché, confrontandoci con quelli che sono gli altri azionariati popolari che realisticamente non vengono considerati dalle rispettive società, noi costituiamo un azionariato di minoranza riconosciuto nel suo stato e nella sua funzione».

Chiusura dedicata all’arrivo di Iachini in panchina. «La situazione degli ultimi giorni ci ha ridato grande speranza, abbiamo vissuto bene il cambio d’allenatore. Cerchiamo di stare vicini al Parma».

Marco Bernardini