Si trova davanti i ladri e si sente male: donna soccorsa con l'ambulanza

Medesano Due tentati furti, giovedì sera, a Medesano. I soliti ignoti sono entrati in azione alle 19, in via Pascoli, senza tuttavia riuscire a portare via nulla dalle abitazioni prese di mira.

In un caso, capito che la padrona era all'interno, non sono neppure entrati limitandosi a danneggiare il portoncino d'ingresso. Le vittime sono altrettante signore di Medesano.

Nel primo episodio i malintenzionati, non si sa se uno o più individui, si sono avvicinati ad un'abitazione in via Pascoli arrivando fino alla porta d'ingresso. Quindi, per cercare di aprire, hanno danneggiato il portoncino. Allarmata dai rumori prodotti dai ladri, la padrona di casa si è comprensibilmente impaurita e ha lanciato un grido. Resisi conto che la casa era abitata, i malintenzionati hanno desistito e sono scappati lasciando dietro di sé soltanto alcuni danni alla porta.

Nel secondo episodio, purtroppo, i ladri sono riusciti ad entrare. Ma per fortuna sono fuggiti senza portare nulla con sé. Anche in questo caso la padrona era all'interno. Faccia a faccia con loro - impossibile ricordare il numero preciso data la concitazione - ha avuto un mancamento. Per soccorrerla si è mosso un equipaggio della Croce rossa.

«Apprendiamo dai social di questi tentativi di furto - dice il sindaco Michele Giovanelli -. È sempre bene denunciare queste situazioni e condividere le informazioni con chi di dovere, per organizzare al meglio le pattuglie delle forze dell'ordine e per verificare il passaggio di auto sospette tramite le telecamere poste sul territorio medesanese».

