Bianca, 100 anni d'allegria e di fede crociata

Chiara De Carli

«Mi sono arrivati tanti fiori, una scatola d'argento, una collana, la maglietta del Parma con la scritta “Bianca” e tantissime telefonate di auguri». E' davvero contagioso l'entusiasmo con cui Bianca Riva elenca i regali ricevuti per il suo centesimo compleanno, non certo per il valore materiale degli oggetti ma per l'affetto che tanti le hanno dimostrato. E non è mancato nemmeno il pranzo tutti insieme. «Il mio compleanno è durato giorni. Il giorno prima mi hanno festeggiata in chiesa con il coro dei bambini; il giorno del mio compleanno, invece, sono venute a casa le mie amiche e abbiamo fatto un rinfresco; il sabato successivo siamo andati al ristorante, ed eravamo in 32 a tavola».

Un coronamento perfetto per cent'anni vissuti sempre con il sorriso, anche quando la vita non era facile. Nata a Brescello in una famiglia di mezzadri, Bianca è stata l'ultima di cinque figli e l'unica femmina. Fin da piccola, il suo compito è stato quello di affiancare la mamma nei lavori di casa e sull'aia mentre il papà e i fratelli badavano alla stalla e ai campi. A Colorno incontra Italo Zerbini e nasce un'amicizia, ma dopo poco lui parte per la guerra e sarà tra i deportati in India: «E' tornato a casa dopo otto anni e nel 1950 ci siamo sposati».

Italo lavora per un po' nel negozio di biciclette che lo zio aveva a Colorno e poi, con Bianca, si trasferisce a Misurina: lui si occupava dei trasporti delle persone della colonia e lei lavorava come guardarobiera. Nel 1951 nasce Gianna, e da Misurina si spostano a Legnano, dove Italo trova lavoro come idraulico. Ma la voglia di «tornare a casa» è tanta e, dopo qualche anno, il desiderio si avvera: rientrano a Parma e Italo diventerà un punto di riferimento come idraulico. «Insieme abbiamo festeggiato i 60 anni di matrimonio, avuto la gioia di vedere nascere una nipote e due pronipoti e viaggiato tanto - ricorda Bianca -. Mi piaceva molto camminare in montagna, adesso il mare è più comodo».

Ma c'è un segreto per arrivare così in forma a cent'anni? «Non arrabbiarsi mai -dice Bianca sicura -. Finché ho potuto ho fatto sport o comunque un po' di movimento, ogni giorno mangio una mela e bevo un bicchiere di vino a pasto». Per il futuro, Bianca confida di continuare su questa strada. «Qual è stato il mio desiderio spegnendo la candelina? Di mantenere una buona salute e di poter continuare a viaggiare». E, vista la verve, l'augurio è quasi una certezza.