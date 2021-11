Fidenza piange Renato Gambazza: lanciò molti locali e un'agenzia immobiliare. Buen retiro alle Canarie

Se n'è andato Renato Gambazza, «Gamba» per gli amici, per oltre vent'anni dietro al bancone di vari bar fidentini, sempre affiancato dalla moglie Lella. Aveva 80 anni.

Originario di Salso, da giovane si era trasferito a Fidenza, con Lella. Dalla loro unione è nata Debora, adorata figlia unica, conosciuta e stimata titolare di una agenzia immobiliare in città. Renato aveva iniziato con la gestione del bar Commercio, per poi aprire una sala giochi in via Gramsci e quindi un altro storico locale fidentino, l'American Bar, in via Berenini, amatissimo dai giovani.

Aveva poi gestito anche il Camarillo e per un breve periodo anche il Kangaroo col cognato Ivano. Il «Gamba» aveva aperto anche il Pub ‘81 di via Bacchini, che però non aveva gestito. Tanti fidentini che hanno frequentato i locali di Gambazza, ricordano ancora il suo mitico gelato, di cui hanno parlato anche sui social, salutando il loro amato barista. «Sembra ancora di vedere Gamba dietro al bancone dell'American - ha ricordato una fidentina - e sento ancora il gusto di quel suo unico e inimitabile gelato alla panna. Quanti ricordi di gioventù, fra la musica dei Police, dei Pink Floyd, di Stevie Wonder in quel mitico locale in centro».

Sapeva intrattenere i suoi clienti con grande cordialità e comunicativa. Renato Gambazza, nel tempo libero, amava andare a raccogliere funghi, giocare a bocce, radunare gli amici e cucinare. Perché adorava la compagnia e appena poteva si ritrovava con i tanti amici che contava. Sempre disponibile con tutti, ha saputo farsi stimare e benvolere. Un'altra sua grande passione erano le Canarie e dopo il traguardo del pensionamento trascorreva sei mesi all'anno nella sua casa di Tenerife. Un uomo semplice ma carismatico nello stesso tempo, che ha lasciato un ricordo molto positivo in chi lo ha conosciuto.

Renato Gambazza ha lasciato la moglie Lella, la figlia Debora con Claudio, Manuel ed Elisa, i parenti e uno stuolo di amici. Il rosario sarà recitato oggi alle 19, in Cattedrale. Il funerale sarà celebrato lunedì, alle 14.30 sempre in duomo. Dopo le esequie, le spoglie saranno tumulate nel locale camposanto.

