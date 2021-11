I ladri prendono di mira i taxisti

Luca Pelagatti

Ieri è successo in via Affò. Nei giorni scorsi, invece, la brutta sorpresa l'hanno avuta nella zona tra via Campioni e strada Navetta. Ma anche se cambiano i quartieri la scena è sempre la stessa: il finestrino dell'auto spaccato, l'interno con i vetri sparsi e le tracce di qualcuno che ha frugato in giro. Forse cercando soldi contanti o chissà cosa da rubare.

E' allarme tra i taxisti di Parma che, da qualche tempo, si sentono presi di mira da qualcuno, impossibile sapere se sia sempre la stessa mano, che sta danneggiando i mezzi parcheggiati con una frequenza che appare davvero inquietante.

«Mi è successo ieri notte e una altra volta una quindicina di giorni fa», allarga le braccia il conducente del mezzo danneggiato in via Affò mentre gli fanno eco i colleghi che raccontano di altre auto vandalizzate solo poche notti prima. E una altra raffica di danni nelle settimane precedenti. Sempre con la stessa tecnica e una cadenza costante.

«Francamente si tratta di una situazione molto preoccupante – confermano al consorzio Radiotaxi, la società che raggruppa le 78 auto pubbliche che operano nelle strade della nostra città. - In passato non era mai successo nulla di simile ma ora, con otto o nove casi in un solo mese cresce la nostra preoccupazione».

Un timore ovvio e facile da capire: al mattino l'autista, pronto per entrare in servizio, trova il vetro sfondato e questo sarebbe un danno pesante. A cui però vanno aggiunto il tempo e il guadagno perduto durante le fasi di riparazioni della vettura.

«Cosa cercano? Probabilmente denaro ma naturalmente nessuno di noi lascia mai contanti a bordo dopo il servizio – proseguono i conducenti che escludono che ad attirare questi soggetti possano essere gli impianti tecnologici installati sulle loro auto, come i navigatori o tassametri.

E se questa ipotesi decade allora non resta che pensare che qualcuno si aggiri per la città cercando auto con la scritta sul tetto da spaccare. Per denaro o, peggio, per dispetto.

Ovviamente ora sono in corso indagini e la speranza di tutti è che anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere o al contributo di qualche testimone le forze dell'ordine possano arrivare ad identificare i responsabili dei raid che si susseguono.

Intanto, però, la preoccupazione è evidente e lo stato d'animo della categoria lo sintetizza in una sola frase un taxista che scuotendo la testa taglia corto: «Io ormai l'auto la parcheggio sempre in garage. Lasciarla in strada, oggi, è troppo pericoloso».