Il pediatra Saugstad: «Difendiamo i più piccoli col vaccino»

Anna Pinazzi

Ola Didrik Saugstad è uno dei pediatri più famosi a livello internazionale.

La sua serie di titoli e onorificenze è lunghissima: oltre ad essere un professore di pediatria che lavora ad Oslo, è membro dell'Accademia Norvegese delle scienze, membro onorario di sei comitati scientifici internazionali e dottore e professore onorario presso numerose università straniere.

È un esperto di fama mondiale in medicina neonatale, fondamentali le sue scoperte sull'ipossia, sull'effetto e sui meccanismi dei radicali dell'ossigeno nel periodo neonatale, sui meccanismi di danno polmonare. In sostanza, ha rivoluzionato l'idea di rianimazione neonatale.

Venuto a Parma per presentare il suo libro «Salvare la vita che nasce» (edito da Diabasis), ha accettato di riflettere con la «Gazzetta» anche sul periodo tragico della pandemia, sugli effetti ha avuto sui bambini, sul suo lavoro e sulla vaccinazione dei più piccoli.

Da qualche giorno l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha approvato la somministrazione vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Cosa ne pensa?

«Voglio premettere che non sono un esperto di Covid e che la domanda, per vari motivi, è complessa. Vaccinare i bambini è ovviamente fondamentale per fermare la pandemia. Significa più sicurezza per loro, ma anche per chi gli sta vicino: ricordiamoci che spesso i più piccoli sono a contatto con i nonni, la fascia di età più colpita dal Covid».

Possiamo, quindi, parlare di benefici diretti e indiretti per quanto riguarda la vaccinazione?

«Certamente. La vaccinazione è una difesa sia per i più piccoli, per loro stessi e la loro salute, ma anche per la società. Abbassare la possibilità di contrarre il virus significa diminuire la possibilità di contagio. E questo ha degli effetti anche sulla sfera sociale e psicologica: c'è meno paura, le restrizioni, a fronte del minor numero di contagi, diventano meno severe. Bisogna sempre tenere conto della parte scientifica, della salute e del benessere fisico, tanto quanto della sfera relazionale, psicologica e sociale».

Che impatto ha avuto il Covid sulla vita, sulla quotidianità dei bambini?

«A livello medico, i bambini hanno reagito in modi molto differenti in caso di positività alla Sars-Cov2. Alcuni molto gravi, altri meno, altri solo positivi al tampone senza sintomi. In certi casi, il Covid, come negli adulti, ha lasciato qualche strascico a livello di salute fisica: stanchezza, difficoltà respiratorie o anche patologie cardiovascolari».

C'è anche altro?

«Sì, questa pandemia ha inciso fortemente anche sulla sfera sociale: ha cambiato totalmente il loro modo di relazionarsi e di muoversi nei vari contesti, che, di colpo, si sono modificati. Penso che, ora più che mai, noi pediatri dobbiamo tenere conto e fare ricerca sull'impatto che il Covid ha avuto a livello psicologico sui bambini, ma anche sugli adulti».

E il suo lavoro di pediatra, di grande studioso e divulgatore come è cambiato per colpa della pandemia?

«Sono cambiate tante cose. Dal metodo di lavoro, ai convegni online, nessuno spostamento. La cosa che più mi è mancata, però, è stata la dimensione del contatto umano, della vicinanza con i piccoli pazienti».