Ladri all'assalto, furti tentati e riusciti: nel mirino Monticelli, Basilicagoiano e Fornovo

Riccardo Zinelli

Venerdì quattro interventi dei carabinieri per furti, consumati o tentati, fra Monticelli e Basilicagoiano. I malintenzionati hanno agito nel tardo pomeriggio, attendendo il calare della sera per potersi muovere più liberamente.

Ieri, in caserma a Monticelli, in mattinata sono arrivate tre denunce da altrettante vittime dei ladri.

Due furti sono stati consumati in via Ponticelle, rettifilo che collega il paese termale alla campagna. Nel primo caso, verso le 17.30, i soliti ignoti, approfittando del fatto che la casa fosse momentaneamente disabitata, scavalcano la recinzione di una bifamiliare e si avvicinano ad una delle finestre sul retro. Gli scuri sono soltanto accostati e così rompono il vetro per farsi strada. All'interno trovano dei contanti in una cristalliera. Prima del rientro dei proprietari di casa, i ladri hanno il tempo di scegliere cosa portare via: lasciano le monete e prelevano una banconota da 20 euro. Poco lontano dal primo bersaglio, anche un'altra abitazione in via Ponticelle riceve le sgradite attenzioni dei ladri.

Qui, una volta all'interno, i ladri prelevano alcuni preziosi in oro. Non un grande bottino dunque: con due colpi, la banda s'intasca un valore veramente modesto. Nel quartierino di via Ponticelle si «salvano» le due case abitate al momento dei raid. Poco più tardi, alle 19.15, i ladri colpiscono in via Schianchi. «Sono tornato a casa e ho trovato la porta aperta - racconta il proprietario dell'alloggio -. Tutti i cassetti erano aperti e messi a soqquadro. Hanno preso 200 euro in contanti che hanno trovato in giro. Mi hanno rubato anche una borsa con dei medicinali e alcuni strumenti medici che uso per lavoro. Dalla stanza di mia figlia hanno portato via anelli e orecchini d'oro. Poi hanno preso anche un anello con brillante di mia moglie. Probabilmente se ne sono andati perché li ho disturbati tornando a casa. In cucina ho trovato anche gli sportelli del frigo aperti. Chissà che cercavano là dentro…»

«Per scongiurare questi episodi è fondamentale la collaborazione con le forze dell'ordine - dichiara il sindaco Daniele Friggeri -. Le segnalazioni sono essenziali: possono essere fatte telefonando al 112 o anche tramite i gruppi del controllo di vicinato. L'importante è che siano precise e tempestive perché più siamo veloci e più ci sono possibilità di prendere questi criminali. Collaborare con le forze dell'ordine è un nostro diritto-dovere. Intanto come amministrazione stiamo continuando ad installare telecamere a scopo preventivo».

Anche i carabinieri sottolineano l'importanza di segnalare sempre movimenti sospetti: «Non abbiate paura a rivolgervi a noi».

Quanto alle buone pratiche da adottare per sentirsi più al sicuro, sono quelle di sempre: avere un buon rapporto con i vicini, in modo che possano telefonare al 112 in caso di movimenti sospetti anche se si è fuori casa; chiudere bene porte e finestre quando si esce, avendo cura di inserire il sistema di allarme; evitare di rendere pubblici i propri spostamenti.