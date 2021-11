Rubati i preziosi drappi degli sbandieratori

Luca Molinari

Ormai anche le bandiere vanno a ruba. Tre drappi, alti quasi un metro e mezzo, e dotati di lunghe e ingombranti aste, sono «spariti» nei giorni scorsi, al termine di una esibizione del gruppo degli sbandieratori «Porta San Francesco», svoltasi in Oltretorrente.

A ripercorrere l'accaduto, oltre a lanciare un appello affinché le tre bandiere vengano riportate nella sede dell'associazione, è il referente Fabio Bernazzoli. «Ci siamo esibiti in occasione del progetto itinerante del liceo Marconi «Leggere in Oltretorrente» - racconta -. Prima di tornare in sede abbiamo appoggiato tre bandiere su un muretto in via Costituente, ma quando siamo tornati per riprenderle erano sparite». «Fatichiamo davvero a comprendere le ragioni di un eventuale furto - prosegue -dato che si tratta di bandiere ingombranti che non possono avere altri utilizzi o men che meno, essere rivendute. Chiediamo quindi agli autori della bravata di farcele riavere, anche in modo anonimo, nella nostra sede (il bar del circolo Famija Pramzana di viale Vittoria ndr)».

Le bandiere, piuttosto costose, sono fondamentali per le esibizioni degli sbandieratori. «Si tratta di materiale tecnico realizzato da ditte specializzate - precisa lo stesso Bernazzoli - unico nel suo genere. Farle rifare significherebbe mettere in ginocchio il bilancio della nostra associazione». L'invito a chi fosse in possesso o avesse visto le bandiere, è quello di prendere contatto con l'associazione scrivendo una mail all'indirizzo info@portasanfrancesco.org o telefonando al 329.9864837. «Come ringraziamento - spiega Bernazzoli - riceverà un foulard con la medesima grafica. Chi invece volesse conoscere la nostra attività e sostenere la «Scuola di Bandiera degli esordienti» può contattarci attraverso i canali che preferisce, social compresi».