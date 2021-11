Un altro Parma a Como

Un capitano di lungo corso non ha mai paura. In questo caso, non c'è nemmeno il tempo per averne. A Beppe Iachini, l'arduo compito di tracciare una rotta diversa per questo Parma.

La vigilia della «prima» sulla panchina crociata, per il tecnico è quindi all'insegna della concentrazione e della curiosità per le risposte che potranno arrivare dal campo. «I segnali che ho avuto dai ragazzi sono confortanti» osserva. «Ho riscontrato attenzione, impegno, disponibilità: le condizioni per costruire basi solide ci sono tutte, il resto lo dirà il campo».

Mister, questa squadra deve ritrovare se stessa. Bisogna lavorare prima di tutto sulla testa?

«Non c'è una cosa più importante di altre: ogni singolo aspetto è determinante per far sì che un gruppo di giocatori diventi una squadra. Abbiamo iniziato un percorso e c'è una montagna da scalare».

Su cosa si è concentrato, in questi primi giorni?

«Ho cercato di mettere in evidenza alcuni concetti di natura tattica, a livello individuale e collettivo, provando qualche situazione di gioco, in fase di possesso e di non possesso. Ho chiesto intensità, i dettagli li affineremo strada facendo. Vorrei sempre vedere una squadra che scende in campo ben organizzata, ma dopo tre giorni non possiamo pensare di andare sulla luna».

Dovrà subito fare i conti con tre impegni ravvicinati.

«Esattamente. Non ci sarà la possibilità di lavorare per come avremmo voluto. Però, questo trittico potrà farmi trarre le prime considerazioni: valuterò pregi e difetti, cercando di capire dove insistere per trovare continuità. Nessuno dispone della bacchetta magica: il filo delle certezze possiamo inspessirlo solo attraverso il lavoro».

Intanto, che idea si è fatto?

«Analizzando i numeri, che rappresentano una sorta di cartina di tornasole, è evidente che in fase di non possesso la squadra soffra, mentre in attacco dobbiamo essere più cinici. Non parliamo però di ciò che è stato: voltiamo pagina e guardiamo avanti, con fiducia».

Inizia questa sua avventura affrontando il Como.

«È una squadra insidiosa, affiatata e guidata da un ottimo allenatore. Il Como viaggia sulle ali dell'entusiasmo di un campionato vinto con pieno merito e ha più punti di noi in classifica: qualcosa vorrà pur dire. Servirà una grande partita».

Quali novità di formazione dobbiamo aspettarci?

«Alcuni ragazzi sono usciti malconci dalla sfida contro il Cosenza: vedremo chi di loro sarà in condizione di scendere in campo e chi no. Detto questo, non cerco alibi. Tutti i miei giocatori sono importanti: bisogna rigenerare chi è indietro e far crescere chi ha bisogno di accumulare esperienza. L'obiettivo è cucire l'abito migliore, fatto proprio su misura per questa squadra».

E sul modulo, difesa a tre o a quattro?

«Ho giocato e vinto con entrambi i sistemi, nella mia carriera. Il modulo dipende dalle caratteristiche dei giocatori e dalle loro sicurezze».

Lei conosce benissimo Vazquez. Cosa si aspetta da lui?

«Franco potrà garantire imprevedibilità alla nostra manovra offensiva. Può essere efficace nella fase di prima costruzione, in quella di conclusione e anche tra le linee. Ma ribadisco, c'è bisogno di tutti. In primo luogo dei giocatori più esperti: come Gigi Buffon, un professionista esemplare».

In città è già «Iachini-mania»: lo sa che il suo cappellino è andato a ruba?

«Me lo hanno detto (ride, ndr) e la cosa mi fa piacere. Voglio ringraziare i tifosi, per l'accoglienza che mi hanno riservato e per l'affetto nei confronti della squadra. So che a Como ci seguiranno in tanti: cercheremo, da qui in avanti, di ripagare la loro fiducia».

Al mercato ci pensa già?

«La società è disponibile ad intervenire. A me basta questo. Ora pensiamo solo al campo».

Vittorio Rotolo