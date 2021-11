Vittorio, 15 anni, tutti i giorni a scuola in Ape Car

Non tutti i ragazzi all'uscita di scuola vanno ad aspettare l'autobus alla fermata.

C'è anche chi, come Vittorio Camisa, per tornare a casa uscendo dall'istituto Gadda, ha scelto mezzi più autonomi e... creativi: un Ape Car, un cinquantino arancio fiammante, classe 1994, coronato da una scritta che non passa inosservata: «Arte povera».

È il suo mezzo di trasporto, con il quale sfreccia ogni giorno andata e ritorno da Fornovo a Calestano, dove vive, passando da Sivizzano, quindi da Ozzanello e Marzolara. Quindici anni, Vittorio sta studiando da operatore meccanico, perché fare il meccanico è il suo sogno e il suo Ape, come le moto con le quali gareggia, sono un bel tirocinio per imparare.

«Per me- spiega infatti - usare l'ape rappresenta un po', come dire, “l'arte di scantarsi”, nel senso che porto sempre con me gli attrezzi nel caso si fermasse o avesse problemi da risolvere. A proporlo è stato mio padre, quando facevo ancora la seconda media: mi disse che una volta ottenuto il patentino mi avrebbe preso l'Ape. Lui è da sempre appassionato di moto e motori, è stato anche presidente del Motoclub di Parma e ha avuto altri incarichi nel settore. Lì per lì non ne ero entusiasta ma ora è una passione anche perché a scuola ci sono altri che lo usano, come Lorenzo, che è matto come me. Ci divertiamo anche ad allestirli per l'Ape Tuning, che ha anche un apposito club».

Ci sono infatti raduni e competizioni dedicati all'Ape car ma la vera passione per Vittorio è quella di metter mano alle cose, imparare, aggiustare, inventare per divertimento: un divertimento che può diventare anche una professione.

Do.C.