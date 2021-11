Addio a Flavio Garzi: ci lasciato Villa Pigorini

Traversetolo Villa Pigorini era la sua creatura. Alla struttura per anziani del paese, che ha contribuito a far crescere, aveva dedicato tempo, energie, passione, a disposizione per rispondere ad ogni problema.

Nei giorni scorsi è scomparso Flavio Garzi, 83enne volto molto noto a Traversetolo per il suo impegno a favore della comunità. Parallela alla sua carriera professionale, in cui si era distinto fino a diventare capo area di una nota banca del territorio, per 50 anni infatti è stato l'anima della casa protetta Villa Pigorini – Proferio Grossi, ricoprendo il ruolo di direttore fino al 2015.

«È stato uno dei principali fautori della sua crescita, sotto la sua guida ha visto due ampliamenti, che hanno portato la struttura dagli iniziali 30 posti letto fino agli attuali 90 – racconta il figlio Massimo, che assieme al fratello Stefano e alla madre Anna, oggi piange la scomparsa del padre -. Ci ha messo l'anima. Ha iniziato come attività di beneficenza nel ruolo di segretario, figura che è stata sostituita da quella di direttore, che ha ricoperto fino al naturale cambio generazionale».

«Il deus ex machina della struttura– ricorda don Aldino Arcari, ex parroco di Traversetolo con cui ha collaborato per oltre 20 anni -. Una persona fidata, che ha gestito una struttura che è diventata un fiore all'occhiello».

L'impegno per la comunità, l'amore per la famiglia e per i quattro nipoti che adorava e che fino all'ultimo li sono stati accanto: «Era il nostro pilastro, fulcro intorno a cui ruotavano le attività famigliari». E poi la passione per la montagna, per quelle vette che per lui ormai non avevano segreti. «Aveva scalato e fatto ferrate in ogni angolo delle Dolomiti – prosegue Massimo -. Una passione che ha proseguito fino ai 70 anni».

Una persona che fino all'ultimo ha lasciato alla sua famiglia un esempio da seguire. «Ha dimostrato un attaccamento per la vita che non è usuale, appigliandosi all'ultimo granello rimasto. Una dimostrazione di quella determinazione che lo ha contraddistinto in tutta la sua vita. Era una persona semplice, ha lasciato in tutti un ricordo positivo – conclude Massimo -. Mi sono sentito dire spesso in questi giorni che «Era un signore». Lo dico con orgoglio perché era mio padre».

Maria Chiara Pezzani