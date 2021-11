Brilla sempre e solo Buffon

Il migliore

Buffon 7

Cambiano allenatori, sistemi di gioco , avversari, ma il giocatore più determinante resta sempre lui. Vola nell'angolino a parare la rovesciata di Vignali, poi si tuffa dall'altra pate per bloccare il rigore di Gliozzi. Uscite volanti a gogò, insomma, sempre sul pezzo più lui di tutti i suoi compagni messi assieme. Peccato non possa andare anche a tirare in porta.

Balogh 5

Iachini gli dà fiducia ma lui offre una prova timida. Da tanto tempo non giocava e dopo meno di un'ora alza bandiera bianca.

Danilo 5,5

Sempre piuttosto lento, poco presente in costruzione e in alcuni casi in ritardo. Insomma, ci sono segnali del tempo che passa.

Cobbaut 5

Sul gol di Gliozzi è davvero inguardabile ma anche prima, a parte un paio di chiusure tempestive, aveva commesso diversi errori per approssimazione.

Delprato 6

Iachini gli ritaglia un nuovo ruolo, il quarto o il quinto della stagione ma anche a sinistra lui se la cava con attenzione e diligenza.

Sohm 5

Prima interno, poi esterno, non dà nulla ne qui ne là. Una scelta infelice quella di schierarlo titolare.

Schiattarella 5

Regia approssimativa. In attacco non illumina, in fase di interdizione non filtra. Generoso sempre, efficace quasi mai.

Juric 4,5

Non ne ha azzeccata una e il fallo da rigore è stata una pessima ciliegina. Spesso fuori tempo, prestazione fuori luogo.

Vazquez 5,5

La palla gol fornita a Inglese è importante ma non riscatta del tutto una prova scialba. Con lui al piccolo trotto s'è giocato in dieci.

Tutino 5

Un timido tentativo nel primo tempo, poi molti triangoli cercati e mai chiusi con i compagni. esce presto senza lasciare il segno.

Benedyczak 5,5

Corre e si sbatte, ma quando ha due belle chances le tira entrambe addosso al portiere. Peccato perché ha fatto dei bei movimenti.

Osorio 5,5

Subentra sull'1-0 e più che altro deve rintuzzare i contropiede avversari ma non riesce ad aiutare la squadra in costruzione.

Inglese 6,5

Prima fallisce una palla gol di testa, poi finalizza la seconda ed è bello vederlo gioire due mesi dopo il gol di Pordenone.

Brunetta 5,5

Subentra come interno destro ma più che fare e subire qualche fallo non riesce a fare

Correia 5,5

Fare l'esterno a tutta fascia non è pane per i suoi denti però nel finale prova a dare vivacità

L'allenatore

Iachini 5,5

In tre giorni di allenamento non poteva resuscitare Lazzaro e farlo camminare però avremmo onestamente sperato di intravedere qualcosa di più. Invece i progressi sono stati davvero pochi. La squadra si è svegliata molto tardi e avrebbe anche potuto vincere, a riprova che in questa serie B non ci vorrebbe tanto per riemergere. Eppure il mister ha molto lavoro in bottega se vuole improntare di sé questo gruppo.