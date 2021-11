Genco controllava Juana con un falso profilo sui social

Genco spiava Cecilia. Lo faceva prima, quando tra di loro resisteva ancora il legame sempre più flebile dell'affetto. E ha continuato a farlo quando lei, esasperata da minacce e violenze, lo ha denunciato. Quando dopo i domiciliari e il patteggiamento di due anni sarebbe stato obbligato a seguire un programma di recupero per uomini violenti. Avrebbe dovuto, abbiamo detto: agli incontri non si è presentato e anzi, ha continuato a seguirla, a spiarla. A provare a controllarla.

Lo si scopre solo ora, purtroppo, quando la 34enne non c'è più e quelle che emergono sono le conferme di una passione pericolosa, di una vera ossessione. Genco, infatti, era stato bloccato sui social dalla giovane che, naturalmente, non voleva che lui continuasse a seguire la sua vita quotidiana. Ed ecco allora il sotterfugio, il trucco per pedinarla e controllarla, almeno a distanza. L'uomo si era creato un finto profilo su Instagram, il popolare social su cui si condividono le foto, e con quella falsa identità è riuscito a farsi accettare da Cecilia che credeva di avere a che fare con una altra persona. Senza immaginare che dietro il nickname di fantasia si celasse, in realtà, il suo persecutore.

Cecilia aveva infatti stabilito delle norme di riservatezza per il proprio profilo che poteva essere visto solo da chi lei autorizzava e Genco era riuscito ad avere quella possibilità. Tragica beffa: è stato proprio per una foto vista su Instagram che Cecilia è morta.

La ragazza infatti, quella sera maledetta, era fuori con degli amici in un pub di Reggio e senza sospettare nulla in quelle ore ha pubblicato due «storie» da quel bar. Genco in quel momento si trovava a Parma ma, sfruttando la falsa identità, ha visto in tempo reale le foto ed è partito per Reggio con un taxi con il quale ha cercato la ex. Nel frattempo l'ha tempestata di telefonate, pare quattordici in due ore, per poi raggiungerla e non si sa con quali argomenti, l'ha convinta a farsi accompagnare a casa. Ma non era certo una chiacchierata quella che cercava, non era certo un incontro di rappacificazione quello che lo aveva spinto ad arrivare sino a li. Il suo intento era invece, probabilmente, quello di punirla: perché, come lui stesso ha dichiarato agli investigatori dopo l'arresto, era molto arrabbiato dopo aver visto quelle foto «perché una madre a quell'ora non dovrebbe essere in giro ma a casa con suo figlio».

Un pensiero assurdo e delirante espresso però con voce fredda, quasi glaciale, così come inumana pare la scelta di registrare gli ultimi minuti di vita, dall'uscita dal pub al momento in cui Juana Cecilia, ha smesso di vivere. In quella registrazione di oltre 50 minuti ci sono le frasi di lei che ripete di non volerne più sapere di quel rapporto assillante e malato ma anche le suppliche terrorizzate della donna quando ha compreso le intenzioni di lui che aveva deciso di smettere di spiarla, di controllarla. Adesso, oltre alla libertà, aveva deciso di toglierle anche la vita.

Luca Pelagatti