La magia dei «folai», i raccontastorie

Adésa par sentìr contär dill bali - sbotta un simpatico e anziano contadino della nostra pedemontana dalle parti di Langhirano - a gh' nè basta pjär la televizjón e sentìr parlär i polìttich. Mo ‘na volta cuand a s'éra putén il fòli j' à contäva un strafaläri ch'al pasäva tutt j' an' dala nostra cà e, in cambi d'un pjat äd mnéstra e d'un brancón äd fén par dormir, al contäva dill fòli ala sira in-t-la stala ch'a gh'éra pù cäld che in cà. Se po' al bväva socuant bicér al n'é fniva pù».

Erano i «folai» (spesso girovaghi), i pastori, gli spazzacamini ma anche i «frati cerconi» i personaggi in grado di ravvivare le veglie autunnali e invernali nelle stalle dei nostri vecchi. Se i pastori e gli spazzacamini raccontavano storie delle loro terre d'origine (Lunigiana, Garfagnana e Piemonte), il «folaio», era un vero e proprio giramondo per essere approdato (almeno, lo diceva lui) in diverse nazioni. Ma oltre essere, il più delle volte, un «bagolón» che la sapeva contare bene, era un vero e proprio attore in grado di attirare su di sé l'attenzione dei presenti, specie dei bambini e delle donne, che non perdevano una sola parola del racconto che il narratore interrompeva solo per sorseggiare qualche bicchiere di quello buono che veniva stappato in suo onore.

La fola durava proprio come una telenovela ante litteram lasciando l'uditorio con il fiato sospeso. In mancanza del «folaio» erano le nonne che intrattenevano i più piccini con fiabe che erano state raccontate loro da bambine rappresentando, così, il filo conduttore di almeno tre generazioni. Nonostante le peripezie vissute dai protagonisti, nelle fole, c'era sempre un lieto fine che faceva tirare un grosso sospiro di sollievo anche alle «rezdóre» le quali, facendo finta di niente, orecchiavano il fantasioso racconto mentre erano intente a mondare le verdure per il minestrone del giorno dopo o a rattoppare pantaloni e giubbe. Le veglie erano anche momento per socializzare e raccontare pettegolezzi del paese o della borgata che, però, non uscivano dalla stalla, ma restavano aggrappati al grembiule delle «rezdóre» come quei marmocchi che frugavano nelle tasche «dal scosäl» delle nonne con la speranza di trovare un dolcetto o un paio di noci.

Durante le veglie, specie se l'ospite era il «frè sercón» non mancava certamente la recita del rosario, sotto la statuetta di «Sant'Antònni dal gozén», avvolta «dal tlarén'ni» ( ragnatele) tra le quali sbucava un baluginante «lumén ròss», mentre non ci si dimenticava mai di ricordare gli ammalati e i morti. Quando poi qualcuno estraeva dalle tasche un'ocarina o un'armonica a bocca, robusti cori improvvisati rimbombavano fra quelle quattro «aulenti» mura, mentre l'eco usciva fuori sotto le stelle stemperandosi nell'aria gelida della notte padana.

Come tutti gli atti della vita di ogni giorno anche le veglie col il «folaio» erano illuminate da ciò che offrivano, a quei tempi le comodità e gli agi. Davvero ben pochi. Sarebbe sufficiente pensare alle illuminazioni delle case in tempi in cui l'elettricità era ancora un sogno. E, cioè, prima del 1880. Quindi i nostri vecchi si dovevano affidare alla lanterna a petrolio, oppure a quei lampadari, sempre a petrolio, che diffondevano una luce calda, ma molto fioca. Ed, allora, nelle cucinone di campagna, alla sera, si cenava quasi in penombra, ma, all'esteriorità, si preferiva la concretezza e cioè il riempirsi lo stomaco con zuppa, polenta o minestrone. Per la casa ci si spostava da una stanza all'altra sempre con la lanterna che serviva giusto il tempo per spogliarsi ed andare a letto, oppure scendere in cantina a prendere una bottiglia di vino, recarsi in bagno (posto rigorosamente nel cortile o nell'aia) o andare nella stalla. Il tutto, comunque, il più rapidamente possibile, per non consumare il «carburante». Proprio con l'intento di economizzare, nelle sere invernali, la famiglia contadina, unitamente ai vicini («cazànt»), si portava nella stalla riscaldata dagli animali. Quindi, si riduceva al minimo il riscaldamento in casa (si bruciava meno legna) e, soprattutto, si poteva stare in compagnia senza consumare molto petrolio in quanto, l'illuminazione nella stalla, era costituita da una «lùmma a òli frùsst» che sprigionava un fil di luce sufficiente al «folaio» per raccontare le sue fole, alle donne per rammendare o mondare le verdure, ai vecchi per riparare seggiole, impagliare fiaschi o fare le scope, agli uomini per giocare a carte o a «gilet» e ai bambini per divertirsi con qualche scatola di latta o un pezzo di legno che la loro fantasia aveva tramutato in giocattoli virtuali. Ogni sera, a turno, i capifamiglia dovevano portarsi appresso «l'òli frùsst» per alimentare la «lantèrna dal filòs» (la luce della veglia) e quindi le spese venivano equamente distribuite per non gravare più di tanto sul padrone di casa. Esistevano diversi tipi di lanterna: da quelle umili e popolari della povera gente e dei contadini a quelle più raffinate ed eleganti dei signori e dei nobili che, solitamente, venivano usate dalla servitù come, era sempre la servitù, che accendeva i sontuosi lampadari pensili. Alle lanterne a petrolio che costituivano un vero e proprio lusso, venivano alternate le lanterne a «candelotto» e la lanterna «cieca» (sempre con una candela incorporata), mentre le mamme allattavano alla luce della «bugia » («bozja»), una sorta di basso candeliere facilmente trasportabile da un luogo all'altro la cui base era costituita da un piattino con manico.

La stessa illuminazione della casa la si poteva trovare anche nei locali pubblici: all'osteria, in chiesa, nei negozi e persino a teatro dove, sul palcoscenico, venivano accese file di lumini per illuminare il proscenio. Anche la «fanaleria» delle carrozze a cavalli era costituita da lanterne, come pure i carri agricoli che la tenevano, ballonzolante, appesa ad una pertica. La necessità ha sempre aguzzato l'ingegno ed, anche nei tempi in cui mancava l'elettricità, la gente, si arrangiava come poteva con sistemi che, definire geniali, è poco. Nel Museo etnografico di Villafranca Lunigiana è custodito un strano oggetto che, per la sua singolarità e per la doppia funzione alla quale era destinato, rappresenta certamente un unicum. Si tratta di un essiccatoio usato per la stagionatura dei formaggi e per la conservazione dei salumi, una sorta di contenitore ricavato dallo svuotamento di un mezzo tronco d'albero. Questi rudimentali attrezzi, che erano presenti in quasi tutte le case dei contadini, venivano appesi al soffitto delle cucine o delle cantine mediante un filo metallico o sostenuti da una semplice cordicella di canapa attorno alla quale venivano sistemate piantine secche di rovi, di cardo o di pungitopo, per far si che i topi non potessero entrare dall'alto nell'essiccatoio. Il materiale impiegato per la costruzione di questi attrezzi era essenzialmente costituito da legno di quercia o di castagno (si preferiva usare la quercia poiché si riteneva che il tannino contenuto nella seconda potesse essere nocivo) e la tecnica costruttiva, estremamente semplice, consisteva nello svuotamento di un mezzo tronco d'albero, sezionato longitudinalmente, la cui parte basale era costituita da una serie di assicelle di legno parallele tra loro opportunamente distanziate, per permettere l'aerazione, sulle quali venivano posti i formaggi da essiccare o i salumi da conservare, introdotti nell'essiccatoio mediante una apertura ricavata sulla superficie curva del tronco, munita di uno sportello. Ma non finiva qui. L'essiccatoio appeso al soffitto assumeva un' anomala posizione dovuta a due diverse inclinazioni non certo imputabili a maldestra esecuzione, ma che, invece, dovevano assolvere ad una precisa funzione. L'essiccatoio, infatti, doveva fungere anche da «lampadario». I prodotti che conteneva: formaggio, salumi, lardo, strutto, come è noto, erano ricchi di grassi.

Durante il periodo della stagionatura, le piccole quantità di grasso che trasudavano dai prodotti contenuti, scorrendo lentamente lungo le assicelle inclinate venivano raccolte in un lamierino ripiegato a canaletta ( o in una mezza canna) alle cui estremità veniva posta una lucerna al olio ( «lùmma») fornita di stoppino, che veniva alimentata dalle gocce di grasso che cadevano nella sua vaschetta.

Lorenzo Sartorio