Nucleo cinofilo di soccorso: i ladri arrivano dall'autostrada

Per la seconda volta in pochi mesi, i ladri hanno visitato il campo addestramento del Nucleo cinofilo da soccorso, a Castione. Sono sparite attrezzature per oltre duemila euro di valore.

Amareggiati i volontari che hanno scoperto il furto di scale, decespugliatore e altri attrezzi che servono per la loro attività. I ladri sono arrivati forse con un furgone, dall'autostrada che si trova vicinissimo al campo, a una ventina di metri, e dopo avere tagliato la recinzione, si sono introdotti nell'area, puntando dritti al container dove vengono tenute le attrezzature, rubando quello che serviva loro.

«Siamo sconcertati – si è sfogato amaramente Matteo Baistrocchi, presidente del gruppo – perché in pochi mesi ci hanno già fatto visita due volte. E ci continuano a rubare attrezzature che per noi sono essenziali. Sono episodi che ci indignano, anche perché noi siamo sempre disponibili ad aiutare la collettività e poi ci troviamo di fronte a questi gesti incresciosi, che lasciano tanta amarezza». Molto probabilmente si è trattato di un furto su commissione, come il precedente, anche perché si tratta di attrezzature ben specifiche. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che dopo avere effettuato un sopralluogo al campo addestramento, hanno avviato le indagini.

Il sindaco Andrea Massari, dopo avere appreso del furto, ha stigmatizzato l'episodio. «Sono gesti vergognosi che non hanno bisogno di tanti commenti. Sono stati colpiti volontari generosi, sempre pronti ad aiutare la comunità, che si spendono per il prossimo. E anche il loro campo addestramento sta diventando un punto molto ben organizzato, un centro di formazione che sarà di riferimento per tutta la nazione. E quindi i volontari del Nucleo cinofilo della nostra città sono sempre disponibili ad aiutarci, ma in questo momento dobbiamo essere noi ad aiutare loro. L'appello quindi è quello di sostenere i nostri ragazzi, ad andare avanti nella loro preziosa attività, al servizio della comunità».

r.c.