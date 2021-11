Topi di appartamento ancora in azione: tre colpi in poche ore

MontechairugoloMontechiarugolo è sempre più evidentemente nel mirino dei ladri. Venerdì erano stati colpiti Monticelli e Basilicagoiano. Sabato purtroppo è toccato anche a Basilicanova.

Tre gli interventi dei carabinieri, chiamati dalle vittime di due furti tentati e di uno consumato. I soliti ignoti hanno agito fra il tardo pomeriggio e la prima serata, verso le 18 circa, approfittando del buio. Una fascia oraria purtroppo che è quella preferita dai topi di appartamento

Nei due casi in cui il furto è fortunatamente fallito, i proprietari, in casa al momento del tentativo, se non hanno perso i loro preziosi si trovano, però, a contare i danni alle finestre da cui i ladri hanno provato a passare.

Ma, laddove il colpo è riuscito, alla vittima, che non si trovava nella propria abitazione durante la «visita» dei malintenzionati, sono stati portati via oggetti preziosi di un certo valore: si tratta di monili in oro e orologi pregiati.

Uno dei tentativi di furto è andato in scena in via Corradini: un elegante quartierino di recente costruzione a due passi dal centro di Basilicanova.

«I miei genitori erano in casa quando i ladri hanno tentato di entrare - racconta il figlio delle vittime -. Hanno provato ad infilarsi nel mio appartamento, al piano rialzato della casa. Per arrivarci sono saliti dal tetto basso, che copre il pianterreno come una sorta di tettoia. Mi hanno fatto due danni: il primo alla finestra di una terrazza che abbiamo chiuso, una specie di veranda, e il secondo alla portafinestra che dalla veranda conduce al mio appartamento. Hanno scassinato le serrature con un arnese, un cacciavite penso».

Vinte le resistenze della finestra della veranda, i ladri, benché siano riusciti a «lavorare» anche sul telaio della portafinestra dell'appartamento della vittima, si sono dovuti arrendere ad uno speciale antifurto.

«Siccome non abito più lì - conclude - per fare spazio mia madre aveva messo il divano e un armadio contro la portafinestra. Così i ladri non sono riusciti ad aprirla. Sentiti dei rumori sospetti mia mamma è andata a controllare, ma quelli erano già scappati».

Le indagini dei carabinieri di Monticelli sono in corso.

Riccardo Zinelli