Ubriaco, tira fuori un coltello: fermato dai carabinieri con lo spray al peperoncino

Fine settimana di lavoro per i carabinieri di Fidenza. Nella serata di sabato, i militari sono intervenuti in via Mazzini, fuori dal locale dove si tiene il cinema, per un indiano che a causa di un bicchiere di troppo, stava diventando davvero molesto.

Una pattuglia è arrivata sul posto dove ha trovato l'indiano in evidente stato di alterazione dovuto all'eccesso di alcol.

L'uomo, quando si è trovato di fronte i carabinieri, ha brandito un coltello e a questo punto i militari lo hanno dovuto disarmare con lo spray al peperoncino. E' stato bloccato e trasferito in caserma, dove, dopo essere stato identificato e fotosegnalato, è stato denunciato.

I carabinieri hanno pure fermato in macchina due sudamericani arrivati da Milano al Fidenza Village, dove avevano già rubato capi di abbigliamento firmati per un valore di oltre mille euro.

I due avevano arraffato i capi in boutique del Village, che avevano poi nascosto in macchina.

Quando i militari li hanno fermati per controllarli, hanno scoperto nel bagagliaio il bottino arraffato al Village. La merce è stata sequestrata e restituita ai legittimi proprietari, mentre i due sudamericani sono stati denunciati.

Intanto proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia borghigiana, in particolare per prevenire e reprimere i reati predatori e contrastare lo spaccio di droga.

Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione. Continuano anche i controlli nei parchi, negli esercizi pubblici, sulle arterie stradali maggiormente trafficate, per contrastare spaccio e uso di droghe, bivacchi, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

r.c.