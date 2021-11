Addio a Cioce, il gelataio delle «Due Torri»

È stato per circa trent’anni il dispensatore di «fredde dolcezze» nella storica gelateria «Due Torri» di via D’Azeglio, aperta nel 1945 da Francesco Sicuri e tutt’ora in funzione. Una gelateria che ha sempre attratto molta gente, specie tanti studenti, essendo vicina al Parco Ducale e a due importanti plessi universitari.

Pietro Cioce, è deceduto nei giorni scorsi all’età di 54 anni. Nativo di Parma (il padre Nicola gestì, per anni, il distributore Agip in viale Partigiani d’Italia, di fianco al Tardini) Pietro, ha frequentato l’Ipsia per poi intraprendere l’attività del gelatiere con la mamma Liviana e alla moglie Elisa.

Una volta ceduta la gelateria oltretorrentina, ha lavorato per qualche anno alla Corbellini, ma l'amore per il mestiere di gelataio, lo ha spinto ad acquistare un’altra gelateria: «Voglia di Caraibi », all’Euro Torri, che ha condotto fino a pochi anni fa con la mamma Liviana. Carattere allegro, persona entusiasta della vita, amante della compagnia, Pietro, era un gentiluomo oltre essere una persona estremamente attiva e laboriosa.

Era la gentilezza la dote che lo connotava al meglio e che è stato «il marchio di fabbrica» della famiglia Cioce in quanto, anche il padre Nicola, quando gestì il distributore di viale Partigiani d’Italia, non solo testimoniò tanta professionalità, ma anche quel tocco di signorilità e gentilezza molto apprezzato dalla vasta clientela. Pietro amava tantissimo il calcio: tifoso del Parma, sosteneva i crociati sia al Tardini che in trasferta. Ha ricoperto pure l’incarico di allenatore in diverse squadre tra le quali : l’Audace, il Colorno ed il Carignano facendosi apprezzare, non solo per competenza, ma anche per la grande sensibilità nei confronti dei suoi ragazzi per molti dei quali è stato un padre ed un fratello maggiore.

A causa di seri problemi di salute, da alcuni anni, si era ritirato dal mondo del lavoro e frequentava una cooperativa sociale a Cervara che si occupa di orticultura, ossia coltivazione e vendita dei prodotti della terra che Pietro amava tantissimo.

Lascia i figli Gabriele e Simone, entrambi studenti, la mamma Liviana, il padre Nicola e la sorella Benedetta. I funerali svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa Beato Cardinal Ferrari nel quartiere Paradigna.