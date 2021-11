Bussetana di 16 anni nell'Assemblea regionale dei ragazzi

Busseto C'è anche la giovanissima bussetana Vittoria Donati, 16 anni, tra i componenti della prima Assemblea dei ragazzi e delle ragazze che si è insediata a Bologna, in Regione, in occasione dell'anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'iniziativa è stata voluta dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e mediante la costituzione di questa Assemblea, la Regione intende promuovere e valorizzare la partecipazione di ragazzi e ragazze al dibattito e alla vita pubblica, acquisendo il loro punto di vista su temi che li riguardano, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di favorire l'elaborazione e l'attuazione di politiche pubbliche maggiormente rispondenti alle esigenze delle persone di minore età.

L'Assemblea è composta da 50 ragazzi: 20 di età compresa tra i 9 e 13 anni e 30 tra i 14 e i 18 anni scelti tra le 141 candidature arrivate da tutta la regione.

Alla cerimonia di insediamento erano presenti: la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, il direttore generale dell'Assemblea Legislativa Leonardo Draghetti, la vicepresidente della Giunta Elly Schlein e la Garante regionale per l'infanzia e adolescenza Maria Clede Garavini. Durante l'incontro gli intervenuti hanno sottolineato di «essersi mossi nel rispetto delle indicazioni del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che monitora l'applicazione della Convenzione Onu. Il nostro Paese era stato sollecitato, infatti, ad attuare modalità di ascolto e partecipazione delle persone di minore età, organizzando anche organismi specifici regionali e nazionali. L'Assemblea avrà funzioni consultive e propositive e potrà esprimere, ad esempio, opinioni e valutazioni in relazione a tematiche di attualità, provvedimenti allo studio o attuati dalla Regione o da altre istituzioni del territorio regionale e potrà formulare proposte di azioni che le istituzioni potrebbero attuare al fine di contribuire al benessere e alla salvaguardia dei diritti delle persone minori di età e potrà proporre e collaborare alla realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

Vittoria Donati è al terzo anno di liceo scientifico ed è fortemente motivata ad una partecipazione costruttiva, finalizzata a poter essere d'aiuto ai suoi coetanei, in un'età tanto difficile come quella adolescenziale, soprattutto in un periodo come questo. «La distanza – ha detto - non mi preoccupa, mi organizzerò per le trasferte a Bologna, anche se la maggior parte degli incontri si svolgeranno a distanza, d'altra parte noi residenti in piccoli centri di provincia, siamo abituati al disagio di mezzi pubblici e trasferte, che tanto penalizzano la nostra quotidianità. Anche su questo aspetto spero di poter contribuire, mettendo in evidenza il nostro disagio».

p.p.