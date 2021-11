Le minacce? Anche durante l'udienza del processo: stalker condannato

Un altro uomo al suo posto. Amico, o forse solo compagno di partite a calcio, ma per di più originario della stessa città, era intollerabile. Intollerabile per lui, 40 anni, pugliese, marito-padrone che avrebbe voluto fare il regista della vita della moglie anche dopo la separazione. «Sfascio te e lui», le aveva urlato più volte registrando infiniti messaggi vocali. E nemmeno l'aula del tribunale l'aveva intimorito: durante un'udienza, a settembre, aveva vomitato una serie di minacce contro il nuovo compagno della donna («Io uccido qua dentro», aveva strillato) ed era finito poche ore dopo ai domiciliari, come chiesto dal pm Laila Papotti, mentre fino a quel momento doveva rispettare «solo» il divieto di avvicinamento. Una settimana fa ha chiesto scusa per essere esploso in aula: non aveva sopportato (questa la giustificazione) che il convivente dell'ex moglie si fosse definito un suo «conoscente» e non un «amico». Poco importa, però, per quel che riguarda il reato di stalking di cui era accusato e che gli è costato una condanna a 2 anni e 2 mesi: il pm ne aveva chiesti tre.

Una storia nata quando ancora erano ragazzi, e poi più di vent'anni insieme: la convivenza, il matrimonio e due figli. Fino alla prima crisi pesante, tra il 2018 e il 2019, quando si erano lasciati. Poi una parentesi di riconciliazione, che si era chiusa quasi subito. L'anno successivo le strade si erano divise, seppure tra mille conflitti, tanto che la separazione era stata giudiziale.

Eppure, fino a quando lui nulla sa della nuova relazione della ex, le tensioni si stemperano. Poi l'altro diventa il rivale contro cui combattere. E lei la donna da distruggere, perché ha osato «sostituirlo». Cominciano i messaggi infarciti di insulti, e il tono diventa sempre più violento: «Ti ammazzo, tu sei morta. Ho fatto 9 mesi in ospedale, ma faccio anche 9 anni di galera. Non me ne frega niente degli avvocati e dei giudici».

WhatsApp sia scritti che vocali. Lei «stoppa» il contatto, ma poi è costretta a sbloccarlo perché ha bisogno di comunicare con lui per la gestione dei figli, e allora i messaggi piovono a decine ogni giorno. Si apposta anche davanti alla scuola di uno dei figli, che è vicina alla casa della famiglia. Grazie all'apricancello riesce anche a intrufolarsi nelle cantine per staccare la corrente, e lei è costretta a farsi scortare dai vicini per riattivare l'energia perché ha paura.

Ma sopporta. «Non volevo che i miei figli vedessero arrestare il padre», ha spiegato. Fino allo scorso gennaio, quando lui si presenta sotto casa, si attacca al citofono e urla con violenza tutta la sua rabbia. Lo stesso rancore livido mostrato due mesi e mezzo fa in tribunale.

Georgia Azzali