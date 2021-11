Quei cartelli luminosi tristemente spenti

C'erano una volta i segnali e i pannelli luminosi a Parma. Purtroppo non è l'inizio di una favola, ma la fotografia della situazione attuale della segnaletica luminosa in città, che ormai da tempo viene lasciata abbandonata a se stessa. E ormai le frecce direzionali accese la sera e i pannelli a segnalazione variabile in funzione nella nostra città sono più l'eccezione che la regola.

Pannelli spenti da tempo

Il caso più eclatante riguarda i grandi pannelli a segnalazione variabile, simili a quelli all'ingresso delle autostrade, che alcuni anni fa sono stati posizionati su alcune vie di accesso e di scorrimento della città. Da tempo, ormai, questi pannelli sono fuori uso e tristemente spenti.

Il simbolo più evidente è quello di viale Milazzo, dove un tempo scorrevano informazioni viabilistiche di vario genere, a partire dalle eventuali chiusure dovute allo smog come quelle attive in questi giorni, oltre a notizie generali sul traffico.

Quel pannello è totalmente spento e fuori uso da mesi, esattamente, come quello posizionato in via Emilia Ovest e come tutti gli altri di questa tipologia che erano stati posizionati in città.

I posti nei parcheggi

Lo stesso problema si evidenzia anche nei tanti cartelli luminosi posizionati più di 10 anni fa nei quali viene segnalata la situazione dei posti disponibili nei vari parcheggi in struttura della città.

In questo caso, il problema è più a «macchia di leopardo», visto che alcuni ancora funzionano e altri invece o sono spenti o non indicano per niente il numero dei posti disponibili nei parcheggi in struttura della città.

Quelle «frecce» invisibili

La situazione più paradossale è però quella degli indicatori di direzione luminosi, posizionati una quindicina di anni fa a tutti i principali incroci cittadini e lungo le più importanti direttrici di traffico della periferia.

Ebbene, ormai da mesi la stragrande maggioranza di questi cartelli illuminati, particolarmente preziosi nelle ore serali, sono spenti per la mancata sostituzione delle lampade interne. In pratica, è ormai l'eccezione trovarne qualcuno acceso, mentre la stragrande maggioranza sono spenti.

Un'incuria di manutenzione grave, soprattutto se si abbina al fatto che, essendo pensati per essere luminosi, la loro rifrangenza nelle ore notturne è molto inferiore rispetto a quella dei normali cartelli stradali e dunque indicazioni che avrebbero dovuto essere un'agevolazione per gli automobilisti in viaggio per Parma sono diventate una difficoltà in più.

Tempi duri, dunque, per la segnaletica stradale a Parma. E sarebbe il caso di intervenire in tempi rapidi, visto che la situazione è questa ormai da mesi.

Gian Luca Zurlini