Via Puccini, studenti finalmente in sicurezza

Una settimana dopo l'incidente che ha causato la frattura a un piede a un dodicenne parmigiano, alunno della scuola media di via Puccini, a garantire la sicurezza dei ragazzi in uscita da scuola sono arrivati gli agenti della polizia locale. Come avviene durante l'uscita dei bimbi della scuola elementare, da venerdì scorso via Puccini è chiusa al traffico anche alle 14, quando suona l'ultima campanella per gli studenti delle medie.

L'attivazione del doppio servizio è stata accolta con sollievo dalle famiglie dei ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo e mette anche la parola fine a un problema che, pur essendo stato evidenziato per anni, è sempre rimasto irrisolto. «Nonostante il cartello indichi il divieto di transito negli orari di uscita dei ragazzi, c'è sempre stato qualche furbetto che si infilava nella strada, approfittando del fatto che non c'era nessuno a mettere la transenna e a toglierla solo per far passare l'Happy Bus, come avviene un'ora prima, quando escono i bimbi delle elementari. Si poteva immaginare che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa», sottolineano alcune delle mamme dei ragazzini più grandi.

E venerdì scorso la preoccupazione di molti si è purtroppo trasformata in realtà: un'auto è entrata nella strada e ha schiacciato con una ruota il piede di uno degli studenti appena usciti da scuola, poi l'automobilista, senza nemmeno rallentare, ha proseguito la sua strada lasciando a terra, dolorante, il ragazzo.

«Da anni noi genitori ci lamentavamo per il fatto che la chiusura della strada con le transenne venisse effettuata solo nella fascia oraria di uscita degli alunni delle elementari - spiega una delle mamme -. Il marciapiede è troppo stretto per permettere alle centinaia di ragazzi che escono nel giro di dieci minuti di liberare l'area in sicurezza e, se aggiungiamo che all'uscita tutti si fermano con gli amici per mettersi d'accordo per il pomeriggio, si capisce come mai sia opportuno garantire che il divieto venga rispettato».

Oltre a «costare» allo studente tre settimane con il piede ingessato, l'incidente è diventato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con i genitori in rivolta pronti a fare i turni per sistemare da soli le transenne per tutelare i loro figli. «Ora speriamo che il servizio venga mantenuto per tutta la durata delle lezioni - concludono le famiglie degli alunni della Puccini - e che non ci sia più bisogno di stare con il fiato sospeso finché i ragazzi non arrivano a casa».

Chiara De Carli