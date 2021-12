Krause: «Bello essere qui» e regala un biglietto a tutti i volontari

Un pomeriggio di sorrisi, cucina e solidarietà con il presidente del Parma Calcio Kyle Krause e i volontari del Centro Sociale Anziani “Il tulipano” di via Bonomi. Il presidente, sua moglie Sharon e il Managing Director Corporate Jaap Kalma hanno infatti preso parte all'iniziativa “Anolini solidali”.

Sotto la guida delle esperte rezdore, e muniti di guanti e grembiule, i tre hanno prima modellato il ripieno per poi inserirlo con cura all'interno della sfoglia.

«Siamo contentissimi di fare parte di questa iniziativa di solidarietà e di aver potuto cucinare tutti insieme questo meraviglioso prodotto tradizionale della città. Buon Natale a tutti» ha dichiarato il proprietario americano.

Kalma ha aggiunto «Un onore per noi essere qui. Si è respirata passione per il cibo unita alla voglia di aiutare chi ha più bisogno».

Arnaldo Conforti, direttore CSV Emilia e dell'iniziativa “Parma Facciamo Squadra”, ha poi sottolineato quanto sia fondamentale che una realtà professionistica di cosi grande rilievo contribuisca a stare vicino alla comunità, soprattutto lanciando messaggi di unione e aiuto verso gli altri.

Terminata la preparazione, Conforti ha deciso di omaggiare il presidente, consegnandoli in dono uno stampino utilizzato dagli chef per cucinare.

Quest'ultimo a sua volta, per ringraziare i presenti per la stupenda esperienza, ha offerto a tutti i volontari un biglietto omaggio per andare al Tardini in occasione di Parma Brescia.

Infine prima di andarsene, il Presidente e sua moglie Sharon, hanno voluto assolutamente acquistare un chilo di anolini solidali.

