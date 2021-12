Un progetto (e un bando) per riqualificare il palazzo dei congressi

Un Palazzo dei congressi più moderno e all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. L'amministrazione comunale, con delibera di Giunta, ha approvato un progetto di recupero della struttura legato in particolare ad interventi di impiantistica ed ammodernamento relativi al confort degli spazi e delle sale congressuali. La delibera è un passaggio necessario per partecipare al bando di rigenerazione urbana della Regione e per ottenere dei finanziamenti.

«Ci siamo candidati al bando regionale per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Palazzo - spiega il sindaco Filippo Fritelli -. Ovviamente è un tentativo: alla base c'è un progetto di rivisitazione tecnologica delle stanze, di adeguamento normativo e fruibilità anche in funzione dei congressi e degli eventi. Tanti interventi sono stati fatti sul palacongressi in questi anni anche perché è diventato il centro degli uffici comunali, ed è stato sistemato in molte sue parti, sia strutturali che gestionali».

«Essendo oggi il Palazzo un bene dove il Comune ha sede, e di gestione diretta dal parte del Comune, vi è la necessità di migliorie costanti: quindi la partecipazione al bando è un tentativo che abbiamo fatto e che speriamo possa essere, in questa sede o comunque prossimamente, considerato».

Si tratta di un progetto per circa 1 milione di euro di interventi. Da anni l'Amministrazione comunale ha attivato una serie di interventi di rigenerazione urbana, come si spiega nella delibera di Giunta, per la riattivazione dei contenitori culturali, collegando i diversi attrattori turistici, mettendoli a sistema e favorendo la nascita di nuove tipologie di turismo e l'intervento di recupero e riuso del Palazzo dei congressi è parte integrante della strategia di rilancio dell'economia territoriale. A.S.