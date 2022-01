BBUp S.r.l. e InfoCert S.p.A. stringono un accordo con l’obiettivo di semplificare i processi di gestione dei consensi

Parma, 25 gennaio 2022 – Alla fine dello scorso anno, BBUp S.r.l. ed InfoCert S.p.A., hanno stretto un accordo tecnico/commerciale.

BBUp, startup di Parma, ha prodotto e commercializza YesNology, una piattaforma innovativa, in cloud, per la gestione dei consensi privacy e, più in generale, per trasmettere informative e nomine e raccogliere dati e consensi nel pieno rispetto dei vincoli GDPR, con l’obiettivo di semplificare la gestione quotidiane degli obblighi normativi.

InfoCert è leader nell’offerta di strumenti innovativi di digital trust, partner affidabile delle più importanti organizzazioni, pubbliche e private, operante in Italia, Europa ed anche extra UE, la cui mission è quella di semplificare le transazioni, gestendo la complessità derivante dalla conformità normativa. InfoCert ha lanciato in questi giorni il progetto di Open Innovation che ha permesso questa collaborazione.

L’accordo prevede per YesNology l’accesso privilegiato agli strumenti di garanzia più innovativi offerti da InfoCert, per proporre congiuntamente una soluzione integrata, dedicata al trattamento conforme dei dati.

Il binomio BBUp/InfoCert garantisce una piattaforma completa di backend e frontend, collegabile a siti e gestionali tramite API, nella quale gli accessi e tutti gli eventi possano essere certificati ed archiviati digitalmente: la soluzione ottimale per la gestione dell’adempimento privacy nel pieno rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default.

YesNology rappresenta la prima ed unica soluzione in cui, tutto ciò che avviene, è certo e garantito. Per richiedere una DEMO gratuita: https://yesnology.com/demo/

Per maggiori informazioni visita il sito YesNology

