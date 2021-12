Una zona della città senza pace. Altri due episodi di violenza sono infatti accaduti in Ghiaia e in viale Mariotti. Con conseguenze fortunatamente non serie, ma che tengono alta l'attenzione su due punti...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ ACCESSO GWEB+ 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?