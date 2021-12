Rifiuti, chi controlla la raccolta?

Egregio direttore,

mi unisco per una volta alle lettere relative ad Iren per richiedere se qualcuno al suo interno effettua mai dei controlli sul servizio di raccolta immondizie.

Ieri (e non è la prima volta) gli incaricati del servizio raccolta carta e raccolta plastica non hanno provveduto al ritiro con la conseguenza che stamane ho raccolto quello che restava sparso davanti all'ingresso di casa dopo che qualche abitante 4 zampe del luogo aveva effettuato la sua ispezione.

Purtroppo, e lo ripeto, l'impressione è che mai controlli vengano effettuati nè che venga predisposto un piano di ritiro per il giorno successivo e non per la volta seguente del programma ritiri come qualche volta mi è stato risposto , faccio notare che la carta viene raccolta ogni due settimane (e siamo nel periodo natalizio in cui se ne raccoglie molta di più) e che i sacchi gialli vengono raccolti ogni settimana

Inoltre pregherei nel caso Iren rispondesse che il signore preposto e di cui ho ammirato la capacità di rispondere che si evitasse di giustificare con «c'era la neve» in quanto quel crumiro della raccolta umido ha effettuato il suo servizio e la gente del posto è andata tranquillamente al lavoro ed è pure ritornata sulle strade che il comune di Sala Baganza aveva prontamente liberato dalla neve precedentemente caduta.

Né che mi si faccia notare che i sacchi dovevano essere tolti dalla strada perchè non è che si sia a conoscenza dell'orario di ritiro ( a volte gli incaricati passano tranquillamente prima delle 8 di mattino ed altre a pomeriggio inoltrato).

Enzo Melegari - Talignano

