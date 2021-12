Per viale Mariotti e la Ghiaia quello di ieri è stato un sabato pomeriggio davvero blindato. Sono, infatti, andati avanti per tutto il pomeriggio in due tra i punti più caldi della città,...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ ACCESSO GWEB+ 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?