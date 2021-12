Don Halverson, l'americano che «liberò» Parma

Matteo Incerti

«Dopo un inverno che non sembrava finire più sfondammo la Linea Gotica. A primavera liberammo Bologna e Reggio e subito dopo Parma e Piacenza. In seguito andammo a Nord verso Brescia e via verso il Piemonte. Alla fine la 34a Divisione di fanteria tedesca si arrese a noi della 34° Divisione di fanteria degli Stati Uniti». Lo statunitense Donald ‘Don’ Halverson, 99 anni a febbraio portati splendidamente, è seduto in un bar di piazza Venezia nel cuore di Roma. La stessa piazza dove a giugno 1944 transitò da liberatore. La stessa piazza da dove, quattro anni prima il dittatore fascista Benito Mussolini su un celebre balcone, portò l’Italia in guerra, segnando tra l’altro anche il destino di questo ragazzo del Minnesota e soprattutto quello di oltre 90.000 soldati alleati, 32.000 dei quali statunitensi, che caduti sul fronte italiano non fecero più ritorno a casa. Oggi ci sono oltre quaranta cimiteri di guerra alleati sparsi per l’Italia, dalla Sicilia al profondo Nord. Con un dito, l’arzillo Don punta la mappa che riepiloga il ‘sentiero di guerra’ della sua divisione, la 34esima di fanteria. Lì sono indicate le battaglie e le città liberate. Ci sono i nomi di tutte le città lungo la via Emilia conosciuta dagli eserciti alleati come: ‘Highway 9’. Tra queste c’è proprio Parma, dove quel ragazzo allora ventiduenne entrò il 26 aprile 1945 seduto della sua divisione. Oggi ha solo ricordi sfumati, sepolti dalla polvere del tempo. Ricordi comunque indelebili.

«Ricordo l'entusiasmo dei parmigiani al nostro arrivo»

«A Parma io fui solo di passaggio, ma ricordo l’entusiasmo della gente che ci accoglieva dai lati delle strade, si respirava aria di festa. Le persone si sentivano sollevate, per loro la guerra era finita. Per noi quasi» racconta Don.

Il veterano alla soglia del secolo di vita, è tornato per la prima volta in Italia dal 1945. Un tour della memoria di pochi giorni organizzato da Andrew Biggio, ex marines veterano in Iraq e Afganistan che per trovare un senso all’orrore sulla guerra vissuto sulla sua pelle in Medio Oriente, ha scritto un libro “The Rifle” che attorno ad un vecchio fucile Garand racconta le storie degli ultimi reduci statunitensi della seconda guerra mondiale. Un viaggio realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Gotica Toscana Onlus facente parte della rete di musei e percorsi della memoria “Italy War Route”.

Una “missione impossibile”

Una “missione impossibile” vista l’età , che ha visto protagonista anche un altro reduce, il quasi 97enne italo-americano Rocco Telese, nato negli States da genitori avellinesi dove ha ancora parenti. Telese invece andò al fronte sotto le insegne del 339° reggimento della 85 Us Infantry, la stessa unità del fante semplice di prima classe Martin Adler, il soldato anche lui 97enne, che lo scorso Natale ha ritrovato come in una favola i tre ‘bambini per sempre’, i fratelli Bruno, Giuliana e Mafalda Naldi da Monterenzio (Bologna), salvati e fotografati nell’ottobre 1944 . Sempre in barba all’età, Martin lo scorso agosto è volato in Italia per riabbracciarli .

“The Great Generation”

“The Great Generation” così chiamano negli Stati Uniti i ragazzi e anche le ragazze (ci furono anche le prime donne soldato che combatterono con l’aviazione) che misero in ginocchio Hitler, Mussolini e l’impero giapponese di Hiroito. Già perché di fronte a tante guerre intraprese negli ultimi decenni dagli Stati Uniti il secondo conflitto mondiale rappresenta ancora la grande vittoria delle democrazia sulle dittature nazifasciste. Ogni giorno, l’inesorabile ‘generale tempo’ si porta via quasi un migliaio di reduci americani. L’ex marines Andrew Biggio ha deciso di onorare il suo servizio per l’esercito degli Stati Uniti e anche il nome che porta, quello del fratello del nonno , morto nel settembre del 1944 in un attacco sul Mugello, raccontando le loro storie. Il libro sta avendo un grande successo negli Stati Uniti con decine di migliaia di copie vendute. Non solo. Biggio organizza eventi nei vari Stati con i veterani e li accompagna sui fronti che li videro protagonisti tra il 1943 e il 1945. Dalla Normandia al Pacifico, dal Belgio alla Germania , fino all’Italia. ‘The Forgotten Front’, il fronte dimenticato, così nel 1945 la rivista Life definì la Campagna d’Italia. “In questi quattro anni ne ho accompagnati in Europa trentadue” racconta Biggio. Ogni viaggio di questi ‘ragazzi’ potrebbe essere l’ultimo della loro vita. Ma gente come Rocco e Don non hanno certo paura. Negli occhi e nel cuore portano i volti dei loro commilitoni che non ce l’ hanno fatta.

“E' la prima volta che torno in Italia”

“E’ la prima volta che ritorno in Italia – racconta Don Halverson mangiandosi un pezzo di pizza – non ho mai avuto il coraggio di farlo prima in questi 77 lunghi anni. Forse per il timore delle ferite che questo viaggio avrebbe potuto riaprire. Per questo ho voluto anche mio figlio Tom con me. Ma ora che l’ho fatto dico che ne è valsa la pena». Halverson e Telese sono stati a Ponzalla sul Mugello al Museo della Linea Gotica Toscana a pochi chilometri da Firenze, poi ad Anzio dove Tom sbarcò nel gennaio 1944 , ed ha rivisto quella spiaggia per la prima volta da allora e reso omaggio al monumento ai ‘ragazzi’ della 34a Divisione i ‘Red Bulls’ i tori rossi come erano soprannominati. Rocco ha pregato nella chiesa di Tremensuoli nel Lazio, il paesino che liberò nella primavera del 1944. Infine la visita ai commilitoni morti presso i cimiteri di guerra di Firenze e Nettuno dove riposano 15.000 ragazzi americani caduti nel nostro paese tra il 1943 il 1945. Gli altri sono stati riportati Oltre Oceano dalle famiglie. Lì Rocco ha commosso tutti. Si è recato di fronte alla croce bianca di un suo amico, morto il 5 ottobre 1944 in un attacco sulla Linea Gotica bolognese. “Ciao Frank, quella sera pioveva. C’era fango e non è andata come doveva andare. Tu non volevi smettere di sparare ai tedeschi…” ha sussurrato appoggiando una sua foto sulla corona di fiori deposta dai ragazzi di ‘Gotica Toscana onlus’. Poco prima di ripartire i due hanno fatto una breve tappa a Roma . Foto di rito al Colosseo e davanti all’Altare della Patria. Don e Rocco orgogliosamente in piedi, alla faccia dell’età.

“Il segreto? Restare magri”

Il quasi centenario liberatore di Parma Donald Halverson, racconta con orgoglio quasi ogni giorno si tiene in forma camminando. “L’altro segreto? E’ mangiare poco, rimanere magri” afferma guardando con orgoglio il suo fisico asciutto. Rocco Telese che è al suo fianco ride. Si tocca la pancia non certo da atleta, così dissente con inconfondibile italiano dall’accento avellinese. “La vecchiaia mi sta uccidendo…. Il mio segreto? Femmine e vino!”. Chissà che Don Halverson, preso coraggio dopo il suo primo ritorno in Italia, non decida di fare come Rocco e decida di attraversare ancora l’Oceano. Magari per passare dalle città emiliane che liberò un lontano aprile del 1945. Proprio come nel 2011 fece un altro commilitone della 34th Us Infantry, Rocque ‘Rocky’ Riojas. Don guarda suo figlio e sorride. “Che dici Tom, ci torniamo ancora in Italia?”.