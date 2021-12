B-Wild – Storie di viaggio

Andrà in onda questa sera alle 22 l’ultima puntata della stagione di B-Wild, il talk show naturalistico che, dallo scorso ottobre, ha portato i telespettatori di 12 Tv Parma alla scoperta delle particolarità di Riserve, Parchi e aree verdi della città e di tutta la provincia. Un lungo viaggio che si concluderà sulle rive del Po, nella Riserva Parma Morta, dove Chiara De Carli, Fabio Ghirardi ed Emanuele Fior accompagneranno le telecamere guidate da Alessandro Pavanati alla ricerca di animali e piante che, dopo essere arrivati fin qui anche da continenti lontani, sono riusciti ad adeguarsi al diverso habitat e, oggi, creano danni all’ecosistema e persino alle attività umane. E anche questa volta, oltre ad imparare a conoscere le peculiarità di queste specie "aliene", l’attenzione sarà mirata ai comportamenti corretti da tenere per preservare la natura che ci circonda e, in questo caso, difenderla da "invasori" tanto incolpevoli quanto dannosi. Tutte le puntate della prima stagione di B-Wild sono disponibili per la visione in streaming sul sito www.12tvparma.it

12 TvParma, sabato alle 22