MasterChef col botto: il vincitore prenderà parte ai corsi di Alma

Per la prima volta nella storia di MasterChef Italia, il vincitore dell’edizione, al via ieri su Sky e in streaming su Now, avrà la possibilità esclusiva di prender parte ai prestigiosi corsi di Alma (grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy).

Alma è riconosciuto come il più rinomato centro di formazione per cuochi, pasticceri, sommelier e professionisti della ristorazione e offre programmi realizzati con autorevoli insegnanti provenienti da tutto il mondo.

Come sottolineato dal direttore generale di Alma Andrea Sinigaglia: «MasterChef come è noto è il più grande format televisivo dedicato alla cucina, in questo scenario Alma rappresenta il premio ideale poiché prende tutta questa passione e la eleva inserendola in un percorso di professionalità. Pertanto siamo molto felici di annunciare questa nuova collaborazione».

Di fatto gli obiettivi principali della Scuola sono quelli di promuovere, divulgare e salvaguardare il patrimonio agroalimentare italiano con grande attenzione e sensibilità verso le nuove esigenze del mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

La didattica di Alma continua ad ispirarsi agli insegnamenti anche del maestro Gualtiero Marchesi, primo e unico rettore della Scuola. In questa prospettiva il direttore didattico di Alma, lo chef Matteo Berti ha commentato questa nuova partnership: «In questi anni tante persone sono venute in Alma mosse dalla passione per questo mestiere; quello che può offrire Alma è la verità e l’etica del mestiere di chi fa cucina. Per questo motivo avremo il piacere di poter offrire un percorso didattico al vincitore di questa nuova edizione di MasterChef Italia».

La cura del dettaglio, il rigore e il rispetto dei propri compagni vanno a completare i valori perseguiti dalla Scuola, gli stessi valori che gli aspiranti chef dimostreranno durante le prove di MasterChef Italia.

