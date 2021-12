Poesia e viaggio, l'"Elisir" di Roberto Vecchioni

“Elisir”, titolo tra l'alchemico e il poetico, è un invito al viaggio attraverso la musica, la poesia e la storia. Il viaggio come percorso dell'anima. Quarantacinque anni fa Roberto Vecchioni, “mostro sacro” della canzone d'autore italiana che ultimamente ha rilasciato una lunga e interessante intervista sul Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo, pubblica il suo settimo album in studio. Lavoro interessantissimo tra i tanti riusciti negli anni Settanta - il professore milanese nel periodo appena successivo firmerà, infatti, niente meno che “Samarcanda” e “Calabuig, stranamore e altri incidenti”, entrati a far parte della storia della canzone d'autore italiana -, “Elisir” è anche un concept sul viaggio, tema che fin dall'antichità, periodo che Vecchioni ha studiato tutta la vita, ha affascinato l'uomo.

Vecchioni come Ulisse, dunque, narra l'avventura umana attraverso alcune “guide” della storia e della letteratura. A partire da “Velasquez” il navigatore, protagonista di una canzone che ancora oggi non ha perso un briciolo del suo fascino fin dall'attacco, quell'”Ahi, Velasquez”, che arriva dopo un assolo di chitarra elettrica, ispirato a “Cortez the killer”, altro viaggiatore storico e conquistador, di Neil Young. Velasquez simbolo del viaggio, assetato di conoscenza e indomito, come ricorda la voce narrante quando dice che “per te bisogna sempre scrivere e lottare”. Ma l'esploratore spagnolo è l'uomo stesso. Un brano che è anche un racconto di viaggio e sul viaggio, così come altri celebri pezzi di un altro cantautore affascinato da questo tema, Francesco Guccini, come “L'isola non trovata” o “Cristoforo Colombo”, ma anche “L'ultima Thule”. E proprio all'amico in “Elisir” Vecchioni dedica “Canzone per Francesco”. Il viaggio, anche con le sue stanchezze e illusioni, è sempre il filo conduttore di pezzi come “A.R.”, il cui protagonista è il poeta maledetto Arthur Rimbaud di ritorno dall'Africa, e, ovviamente, “Un uomo navigato”, un coinvolgente bilancio della vita di un viaggiatore.

“Elisir” contiene anche altre “perle” della produzione del cantautore milanese, a partire da “Figlia”, canzone destinata a diventare una delle più amate dai suoi numerosissimi estimatori. Difficile da presentare dicendo qualcosa che non sia già stato ripetuto all'infinito, “Figlia” è... “Figlia”. Un pezzo in cui c'è tutto Vecchioni. Altri brani riusciti di “Elisir” sono, però, anche “Le belle compagnie”, tra i fratelli Grimm e una critica a De André, “Il suonatore stanco”, gonfia di disillusione, e “Pani e pesci”, una filastrocca ma solo in apparenza.