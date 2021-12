E il cavalcavia di via Paradigna?

Egregio direttore,

ho letto del nuovo polo logistico che questa giunta uscente ha autorizzato in via Paradigna zona Cft. Tra i vari lavori a carico del privato che si insedierà sono previsti anche il ripristino di Viale Versailles ora chiuso per problemi strutturali e il rifacimento del cavalcavia di via Paradigna ristretto da jersey di cemento a protezione delle barriere non regolari, percorribile a senso alternato gestito da semaforo e vietato ai camion?

Per quanto riguarda viale Versailles se ripristinato permetterà di decongestionare dal traffico Via Forlanini essendo parallelo allo stesso e permettendo di raggiungere strada traversante pedrignano e da lì via Mantova e le altre arterie.

Per quanto riguarda il cavalcavia di via Paradigna esso è vietato ai camion ma si assiste quasi quotidianamente al passaggio di grandi camion guidati da signori che evidentemente si sentono molto più furbi degli altri e passano dove non dovrebbero, causando grandi disagi; non solo perché i camion faticano a passare per le dimensioni, rallentando quindi il passaggio, ma costringono spesso gli automobilisti in attesa del verde a fare retromarcia per far transitare il «genio» del momento. Oltre a ciò, il passaggio dei camion appesantisce un cavalcavia già appesantito da diversi jersey di cemento, chi verifica che questi passaggi non stressino la struttura rendendola pericolosa? Pochi giorni fa ho assistito al transito di un camion che sul rimorchio trasportava una ruspa, di certo carico pesante!

Verrà ristrutturato questo cavalcavia? Aspettiamo che si crei qualche problema grave o incidente?

Daniela Bertoli