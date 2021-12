La giunta e il nuovo stadio

Gentile direttore,

desidero informare, tramite il suo giornale, i cittadini che nei giorni scorsi ho presentato un esposto in Procura contro il vicesindaco e la giunta municipale per il reato di “danno erariale” causato dall'affittanza alla società Parma calcio, ad un canone d'affitto irrisorio, per 90 anni, dello stadio Tardini di cui è previsto il rifacimento. Questa iniziativa priva le aspettative dei cittadini che si attendevano dall'affittanza dello stadio un congruo corrispettivo.

A parte il citato presunto reato, questo nuovo stadio snatura il quartiere con la sua ingombrante mole e, prevedendo al suo interno negozi e altre attività, originerà problemi di sicurezza per i residenti che saranno sottoposti a diversi eventi e a un traffico aggiuntivo sette giorni su sette.

È deplorevole che una Giunta che ha ancora pochi mesi di vita amministrativa prenda decisioni che impegnano la città per quasi un secolo. La decenza è sconosciuta.

Parma, 22 dicembre