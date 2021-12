Anche Ultimo vuole arrivare... primo

Egregio direttore,

tutti i miei complimenti alla dottoressa Azzali per il pezzo sul cantante Ultimo.

Io tendo ad ascoltare anche i no vax, no pass, no covid (i terrapiattisti no, mi scusino) perchè è giusto così dopodiché rimango della mia nonostante qualche crepa, partorita dall'enorme mediaticità scientifica, sia evidente. Tutti quanti (scienziati inclusi perché ci sono le registrazioni) anelavamo l'arrivo del vaccino come soluzione finale alla pandemia, non prendiamoci in giro, poi le cose sono cambiate ed abbiamo capito che il vaccino ci protegge comunque; se non altro può aiutarci a rendere l'infezione meno grave (sia chiaro, io ho fatto le 3 dosi fin qui previste). Ed eccoci a parlare dell'enfasi, la troppa enfasi che sta attanagliando il mondo grazie soprattutto ai social dove tutti vogliono arrivare primi, anche l'Ultimo!

Luciano Schianchi