Poche gioie, molti dolori: il 2021 dall'A alla Z

Se per lo sport italiano in generale il 2021 è stato un anno eccezionale, al Parma Calcio invece gli ultimi dodici mesi hanno portato molte più amarezze che gioie. Una retrocessione, tre esoneri, la media di una vittoria ogni sette partite. Ecco l’alfabeto dei fatti e dei personaggi che hanno segnato questo anno nefasto.

A E’ la serie che abbiamo lasciato con ignominia, con appena 20 punti, lo scorso maggio ma è anche l’oggetto del desiderio. Per fortuna negli ultimi quarant’anni di retrocessioni a Parma se ne sono vissute poche. Una nell’85, e ci pensò Sacchi a riportarci su subito, l’altra nel 2008, e fu Guidolin a centrare l’immediata promozione. Anche dopo il fallimento del 2015 fu subito promozione, anzi, tre di fila. Quindi, mai disperare…

Busi è stato lo sfortunato protagonista di un episodio-chiave: a Reggio, nella terza gara dopo il ritorno di D’Aversa, a pochi secondi dallo scadere del recupero stende il difensore avversario Gianmarco Ferrari, per disdetta parmigiano, e causa un inutile rigore che soffoca sul nascere le già esili speranze di risalita del Parma.

Campagna abbonamenti: anch’essa nata e cresciuta di traverso in questo anno maledetto. Non era semplice riportare la gente allo stadio dopo una retrocessione e soprattutto dopo i guasti del covid. E’ stata mal concepita, ritirata e riproposta ma alla fine i poco più di 3.000 abbonati fanno comunque a pugni con i 13.102 del '19-‘20, ultima campagna pre-covid, e anche con gli 8.950 della stagione in B del 2008 e i 9.330 dell’annata 2017-18 sempre tra i cadetti. Purtroppo però il trend dei tifosi verso il divano valica i confini del Ducato.

D'Aversa a gennaio, dopo 16 giornate, torna in sella acclamato come salvatore della patria. Trova il Parma terz’ultimo alla pari col Torino a quota 12. Si batte per fare un certo mercato a gennaio ma ottiene solo Conti e Bani mentre Man, Zagaritis, Zirkzee e Pellè sono frutto di fantasie altrui. Fatto sta che nelle restanti 22 gare, sia pur condite da tanti episodi sfortunati, mette assieme la miseria di una vittoria (e non c’era neppure lui in panchina perché squalificato) e di 8 punti.

Elfvendal (Maths) E’ un altro simbolo della globalizzazione voluta nei mesi scorsi dalla proprietà. Si è scelto di condividere questo giovane e peraltro inappuntabile preparatore di portieri con la nazionale svedese. La cosa curiosa è che a 34 anni si ritrova a dirigere in allenamento un mostro di 43…

Fuori rosa, una delle scelte estive mai chiarite è stata quella di esodare cinque elementi: Sepe, Sprocati, Siligardi, Laurini e Iacoponi. Gente che ha anche stipendi importanti, che in alcuni casi ha ostinatamente rifiutato altre possibili collocazioni ma che in altri avrebbe potuto dare una mano in questi primi mesi tribolati di serie B. I primi quattro sono della scuderia dell’agente Mario Giuffredi, con cui in estate c’erano state divergenze, poi però lo è anche Tutino. E allora chi ci capisce?

Gigi: il suo ritorno in maglia crociata, oltre che una favola moderna, è tra le poche cose davvero belle accadute al Parma nel 2021. Va dato merito a Krause di averci pensato e a Gigi di aver voluto vivere questo amarcord. Fin dalla serata di presentazione al Tardini s’era capito con quanta passione e professionalità il portierone avrebbe affrontato l’avventura. Una lunga serie di parate decisive l’ha poi confermato sul campo.

Hernani dopo una prima annata interlocutoria l’anno scorso è lievitato, risultando alla fine il miglior crociato: 33 presenze, 7 reti e 2 assist. Suo il rigore del 2-0 nella più bella vittoria dell’ultima serie A, quella sulla Roma al Tardini.

Iachini, come mr. Wolf in «Pulp Fiction», è stato chiamato a risolvere problemi e ha trovato pane per i suoi denti. Ha però trasmesso la mentalità che serve in questo contesto di B, e la cui totale mancanza era la causa principale del default tecnico. Ora sta torchiando gambe e teste della squadra e ha ricreato fiducia in tutto l’ambiente.

Krause in certi momenti deve aver pensato a una sorta di «Scherzi a Parte» perché più profondeva passione e denari, meno la squadra rispondeva. A questo punto dovrebbe aver scoperto che il calcio vive di ‘’leggi’’ tutte sue, molte non scritte, e che va affrontato con modestia. Ha già operato diverse correzioni di tiro dimostrando capacità di analisi. Soprattutto, pur di fronte alle disfatte, non ha mai messo in dubbio la sua voglia di concretizzare il progetto iniziale, rilanciando anche con lo stadio nuovo e l’impulso ai settori giovanile e femminile.

Liverani è durato due partite nel 2021. Non si è mai «preso» con la squadra né con l’ambiente ma gli sviluppi successivi hanno un po’ ridimensionato la sue responsabilità, che pure restano nette, sulla disastrosa retrocessione.

Maresca la squadra l’ha guidata per 13 giornate raccogliendo 18 punti. In estate aveva firmato un triennale, ma la partenza è stata piuttosto falsa e oltre alla scarsità di risultati ha perso il posto soprattutto per non aver conferito alla squadra la mentalità necessaria in questo campionato. Non è però corretto, una volta che ha svoltato l’angolo, appioppargli tutte le magagne fin qui emerse, perché gliene compete solo una parte.

Numeri tremendi: qualcuno lo leggete nella pagina a fianco: quelli non mentono mai. Nessuno da queste parti si meritava un'ecatombe del genere.

Osorio: la sua parabola tecnica spiega tante cose. Se un giocatore internazionale e già maturo (ha 27 anni) come lui prima fa fatica in serie A, poi anche in serie B, vuol dire innanzitutto che l’anno scorso c’erano poche speranze di salvarsi e poi che al di là del nome, dell’età o dell’esperienza, per fare bene sui campi italiani ci vuole una concentrazione, un’attenzione e una cattiveria, in primis con sé stessi e poi con gli altri, che ben pochi dei crociati arrivati nell’ultimo anno e mezzo avevano nel loro bagaglio.

Posizionale sarebbe il calcio di Guardiola e Bielsa a cui si ispirava Maresca, con un malinteso di fondo che però ha minato dalle fondamenta il progetto del tecnico ex City. E’ mancata cioè un’adeguata enfasi sulla fase di riconquista della palla. Il Parma raramente ha fatto vacillare il possesso altrui oltre la propria metà campo e così non si tirava mai in porta e si subivano decine di conclusioni. Non era accettabile a un terzo di campionato che Buffon fosse il portiere più bombardato.

Quattro I gol incassati a Lecce nel solo primo tempo. Il punto più basso toccato nella stagione in corso. A Buffon non era mai successo, al Parma solo una volta in casa della Lazio. Una spallate letale alle velleità di Maresca e di chi ancora intendeva sostenerlo.

Ritorni: dopo D'Aversa è stata la volta di Buffon, infine di Rispoli. Parma è un posto dove in tanti tornano volentieri (anni fa c'erano stati Taffarel, Pin, Crespo, Asprilla, Marchionni ma anche Gazzola, Munari e tanti altri) e speriamo che continui a esserlo. Adesso tocca ai tifosi tornare al loro posto, a dare una mano a un gruppo che ne ha bisogno.

Stranieri: In serie B anche questi diventano un problema se, come nel caso del Parma, arrivano a essere 22, record in categoria. Il Brescia ne ha 17, il Lecce 16, il Crotone 13. O ha una testa che pochi calciatori hanno o, a voler essere ottimisti, al ragazzotto che non spiccica una parola di italiano per adeguarsi al contesto serve un tempo che non sempre c’è.

Tardini: da mesi traccheggia il progetto per il rifacimento, avviluppato nei laccioli dell’italica legislazione. Per i tifosi vorrà dire prima una stagione e mezza sempre in trasferta, poi un ambiente più confortevole per seguire una squadra che, si spera, saprà dare più soddisfazioni.

Ultimo posto. Lo scorso anno ci ha sopravanzato, peraltro battendoci due volte, anche il Crotone. I crociati avevano chiuso il campionato in fondo alla classifica anche nel 2015 (19 punti) a causa del fallimento-Ghirardi. Prima ancora nella B del ’74-’75.

Vittorie: incredibile a dirsi, nel 2021 sono state solo 6, una in A e 5 in B. Su 42 gare giocate. Un’annata in cui si è creata assuefazione alla sconfitta e per questo da cancellare al più presto.

Zerbin, 22enne attaccante del Frosinone, in prestito dal Napoli ci ha segnato il primo gol della stagione in B. Pensavamo di incassarne meno. Invece poi, oltre allo scatenato Coda, ci hanno infilzato altri carneadi tipo Defendi, Sgarbi o Tiritiello. Quest’anno è andata così.

Paolo Grossi