Chi si vuole vaccinare va anche aiutato

Buongiorno direttore,

ho un problema, mia suocera deve fare la terza dose. La seconda l’ha fatta in maggio. Ci deve pensare il medico di famiglia a sollecitare, dicono. Bene, lui sollecita pare ma nulla accade. Abbiamo decine di numeri di telefono che si rimpallano risposte vaghe, quando rispondono. Ho scritto su Facebook alla Ausl di Parma.

Credo che non sia ragionevole far perdere tanto tempo inutilmente alla gente. Capisco il momento, lo stress le difficoltà ma non capisco questa inutile inefficienza.

Sarebbe troppo facile avere un numero di telefono vero a cui con il codice fiscale ci si rivolge e propongono la data della visita? Non venitemi a dire che posso prenotare con il fascicolo sanitario. Non è vero. Mia suocera ha lo Spid il fascicolo sanitario. Chi vuol fare il vaccino deve essere aiutato a farlo. Semplice o no?



Parma, 23 dicembre